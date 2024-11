Alessandro Basciano a Corona dopo l’arresto: “Sophie? Delusione profonda”

Dopo l’arresto con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex Sophie Codegoni, Alessandro Basciano ha deciso di raccontare la sua verità. L’ex concorrente del GF, intervistato da Fabrizio Corona, ha condiviso le sue sensazioni durante l’arresto e offerto una versione dei fatti, oltre a descrivere il rapporto degli ultimi mesi con Sophie, che si discosta da quello narrato dalla sua ex compagna.

Alessandro Basciano, le dichiarazioni dopo la scarcerazione

Dopo essere stato rilasciato dal carcere di San Vittore, Alessandro Basciano ha voluto fare chiarezza. Accusato di stalking dall’ex compagna e madre di sua figlia, Sophie Codegoni, il tribunale lo ha ritenuto non idoneo alla custodia cautelare. Per raccontare la sua versione, ha scelto di affidarsi al podcast Falsissimo di Fabrizio Corona.

“Non mi aspettavo l’arresto: ero in palestra, sono arrivato a casa, c’erano quattro carabinieri in auto. A casa mi hanno detto che avevano un mandato di arresto. Non è possibile una cosa del genere. Più che rabbia ho provato delusione profonda. Basti pensare che dieci giorni prima dell’arresto mi aveva chiesto di venirla a prendere al supermercato assieme alla madre”, ha raccontato, riferendosi a Sophie.

Nonostante sia tornato in libertà, Basciano ha ammesso di provare un forte disagio emotivo: “Non sto bene. Sono contento, nonostante la dinamica precedente, di come sono andate le cose perché penso che alla luce di quelli che possono essere i reati fatti è uscita qualche verità. Io con la mia ex ci avrei fatto una famiglia assieme quindi non voglio sminuire”.

Durante l’intervista, molti sono stati i punti toccati, con Basciano che ha descritto il rapporto con Sophie Codegoni come segnato da colpe reciproche, pur mantenendo una certa civiltà almeno nei giorni immediatamente precedenti all’arresto.

Basciano ricostruisce i giorni prima dell’arresto

Nel dialogo con Corona, Basciano ha ricostruito alcuni episodi vissuti prima dell’arresto per spiegare meglio la complessità del rapporto con Sophie.

Un momento chiave nella storia del rapporto tra i due è stato quello della borsa che Basciano ha regalato alla ex compagna, accompagnata da una lettera scritta con l’intento di sanare la loro relazione: “Il 10 novembre sono tornato da un tour da Grosseto e Napoli e al mio ritorno a Linate le ho regalato una borsa preziosa. Ho deciso di fare questo regalo, non voglio nulla in cambio, a prescindere dal valore dell’oggetto. Era per dare un valore a tutto il male che ci siamo fatti quest’anno. Le ho scritto una lettera importante, molto bella, dove descrivo quello che è stato la nascita del nostro amore e il nostro percorso. Credo che dovessimo perdonarci tante cose, ma ci vuole la maturità e anche il tempo”.

L’influencer ha poi proseguito la ricostruzione raccontando di aver aiutato lei e la madre con alcune commissioni nei giorni successivi al regalo, mantenendo nel frattempo una corrispondenza telefonica con lei: “Ci dicevamo tutto come se fossimo una coppia, ma non coppia”.

Tuttavia, il clima cambia tra il 12 e il 13 novembre, quando, dopo averla accompagnata a prendere la loro bambina all’asilo, Alessandro Basciano va in un locale e viene a sapere che Sophie aveva frequentato un club la settimana prima: “La settimana prima sapevo che era a Miami. Lei era nello stesso ristorante in compagnia di altri ragazzi e io non lo sapevo perché mi aveva detto che c’era stata solo una volta. Ha mentito palesemente, lei non è nuova purtroppo a mentire. Purtroppo però così facendo porti una persona ad avere reazioni sbagliate se tu cerchi di tenere un piede in due scarpe. Quindi l’ho chiamata e abbiamo discusso”.

La situazione si è aggravata ulteriormente con un episodio di scontro con un amico della Codegoni, che Basciano ha voluto chiarire: “Non ho dato un pugno a nessuno: lui mi ha provocato, sono uscito dall’auto e con una mano ho dato una botta al parabrezza che si è rotto”.