Alessandro Basciano accusa Sophie Codegoni: “Non so dove si trovi mia figlia”. E denuncia

Fonte: IPA Alessandro Basciano, nuove accuse contro Sophie Codegoni

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono protagonisti di una vicenda surreale che, oltre a essere oggetto di battaglie legali, si alimenta di post e dichiarazioni sui social network. Il dj, tramite il suo profilo Instagram, ha lanciato un nuovo attacco all’ex compagna, accusandola di sottrazione di minore. La figlia della coppia, Celine Blue, si trova al centro di un conflitto che sembra non conoscere tregua.

Le accuse di Alessandro Basciano

Basciano, probabilmente esasperato, ha condiviso (su Instagram) un lungo sfogo in cui lamenta di non aver potuto trascorrere il Natale con sua figlia. “Un padre non può trascorrere il Natale con la sua bambina, darle un regalo, sapere come sta”, ha scritto. L’uomo ha dichiarato di aver presentato tre denunce per sottrazione di minore e di aver avviato un ricorso in tribunale per ottenere giustizia. Tuttavia, il tempo sembra essere il nemico principale, lasciandolo nell’incertezza su dove si trovi la bambina e con chi sia.

Basciano ha puntato il dito contro chi, secondo lui, sta cercando di strumentalizzare il rapporto padre-figlia, descrivendo le provocazioni subite come un tentativo di metterlo all’angolo. “Utilizzare l’amore per una figlia come un oggetto di proprietà esclusiva è tra le cose più crudeli”, ha dichiarato, confidando nella giustizia per risolvere la situazione. In passato, il dj aveva già sollevato questioni simili, lamentando difficoltà nel vedere la figlia nonostante l’assenza di provvedimenti restrittivi nei suoi confronti.

La risposta di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, al momento, non ha replicato all’ultimo sfogo dell’ex compagno. Tuttavia, in passato aveva risposto a scatti pubblicati su una rivista di gossip che la ritraevano insieme a Basciano e alla figlia. L’influencer ha sostenuto che l’incontro documentato dalle foto sarebbe avvenuto “con l’inganno” e che l’episodio è stato aggiunto al fascicolo già presentato in procura.

Sempre tramite i social, Sophie ha raccontato di un episodio in cui si era recata all’asilo per prendere la figlia senza trovarla. Stando alle sue dichiarazioni, la bambina le sarebbe dovuta essere riconsegnata da un parente di Basciano, ma al momento dell’incontro si sarebbe invece trovata davanti l’ex compagno. “Un momento che mi ha lasciato con una paura indescrivibile” ha scritto, descrivendo una situazione di tensione costante.

La giovane madre ha più volte espresso il suo disagio per la gestione delle visite con la bambina, dichiarando di sentirsi intrappolata in una spirale di episodi che aumentano il suo senso di insicurezza. Inoltre, ha sottolineato come le sue denunce mirino a proteggere la figlia, chiedendo che le questioni vengano risolte nelle sedi opportune, lontano dai riflettori mediatici.

Verso una resa dei conti in tribunale

Si prospetta un 2025 non semplicissimo per la ex coppia di gieffini: la battaglia tra i due genitori potrebbe entrare in una nuova fase. Sophie Codegoni ha annunciato che è stata fissata una data in tribunale per discutere sia delle accuse di stalking e minacce che della questione dell’affido della bambina. Nel frattempo, le tensioni continuano a crescere, alimentate dai frequenti botta e risposta sui social.

Basciano, nel suo ultimo messaggio, ha ribadito la fiducia nella giustizia: “Confido nel tempo e nella verità”, ha scritto, lasciando intendere che le provocazioni non lo fermeranno. Tuttavia, il clima rimane esplosivo, con accuse reciproche che aumentano la complessità del caso. La strada verso una soluzione appare ancora lunga e irta di ostacoli, mentre entrambe le parti sembrano determinate a portare avanti le proprie ragioni, sia sui social che nelle aule di tribunale.