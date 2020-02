Perché è famosa Vera Gemma di Pechino Express

editato in: da

È iniziata l’avventura di Pechino Express, reality show che quest’anno porterà diversi vip a fare un percorso tra Thailandia, Cina e Corea del Sud. Tra i concorrenti che affrontano la gara di (quasi) sopravvivenza, c’è anche Vera Gemma.

Classe 1970, romana, la Gemma è attrice, scrittrice e sceneggiatrice. In questa edizione del reality fa coppia con Asia Argento. Con lei condivide un’amicizia profondissima: le due sono unite da sempre, com’è possibile vedere anche dai loro canali social e non solo.

La Gemma, per esempio, ha affiancato Asia durante molte tempeste: per esempio, pur non condividendo le posizioni dell’amica riguardo il #metoo le è stata a fianco quando l’attrice e regista è stata accusata di non aver denunciato subito Harvey Weinstein.

L’ha supportata anche dopo la scomparsa del compagno Anthony Bourdain o ancora dopo le accuse di Jimmy Bennet. Insomma, Vera Gemma è sempre stata un pilastro della vita di Asia Argento. E in effetti, i loro destini sono simili: come Asia, Vera è figlia d’arte.

Il padre, l’attore Giuliano Gemma, era un eroe degli spaghetti western degli anni Sessanta che le ha dato tantissimo: Vera si ritiene fortunata e in diverse occasioni ha sottolineato che sono stati proprio l’umorismo, l’umiltà e la testardaggine ereditate dal padre a salvarle la vita, in diverse occasioni

Per di più, è proprio grazie a lui che Vera ha sviluppato l’amore per l’arte e la recitazione. Ha scritto e recitato in La luna e l’asteroide e pubblicato due libri: l’autobiografico Le bambine cattive diventano cieche e Latin Lover.

Per quanto riguarda il cinema, ha esordito nel 1994, ma è con La Sindrome di Stendhal del 2000, che la sua vita cambia: su questo set conosce infatti Asia Argento e stringe con lei un rapporto unico nel suo genere, al punto che a tutt’oggi la definisce “la mia persona”.

Pur usando moltissimo i social, la Gemma è particolarmente riservata riguardo alla sua vita privata. È stata sposata due volte: la prima volta con il campione europeo di kung fu Jamil e la seconda con Henry Harris, musicista blues. Da Harris ha avuto anche un figlio, da cui ha avuto un figlio, Maximus.

Con Pechino Express Vera vuole farsi conoscere nel profondo: ha infatti dichiarato di aver vissuto l’esperienza al massimo delle sue capacità e di essere sicura di aver dimostrato di essere una persona determinata, non viziata e molto sincera.