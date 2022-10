“Verissimo”, Vera Gemma e il bullismo per il suo aspetto: “Accanimento feroce verso di me”

Reduce dal premio come miglior attrice a Venezia, Vera Gemma si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin. L’amore, il rapporto con i genitori, suo figlio, l’infanzia difficile e il bullismo ricevuto nei confronti del suo aspetto fisico: una vita che racchiude tante emozioni e soprattutto esperienze, le stesse che hanno contribuito ad essere la donna forte che è oggi.

Vera Gemma, il racconto sul bullismo ricevuto

Essere Vera Gemma vuol dire sicuramente non passare inosservata, ma non per il suo aspetto fisico. Il suo carattere è ciò che spicca in prima fila: donna forte, nonostante le fragilità, intelligente e in grado di affrontare la vita in ogni sua forma, sia in positivo che in negativo.

Ha da poco conquistato il premio come miglior attrice al Festival di Venezia, e nella puntata di Verissimo dell’8 ottobre 2022 si è raccontata al pubblico e alla conduttrice Silvia Toffanin, mettendosi a nudo come al suo solito. Sincera e schietta come pochi, ha ripercorso alcuni momenti della sua vita che le hanno fatto male, tra cui il bullismo ricevuto per via del suo aspetto.

“C’è un accanimento feroce verso di me“, ha spiegato l’attrice. “Io non mi riconosco in queste critiche feroci perché mi piaccio molto. A un certo punto mi sono piaciuta, mi sono accettata”, ha continuato.

Figlia di Giuliano Gemma, l’attrice ha sempre dovuto fare i conti con i continui paragoni tra lei e suo padre, ma non solo dal punto di vista professionale, ma anche estetico. Continue offese sul suo aspetto, immotivate e che riuscivano a ferirla, soprattutto in adolescenza: “La gente ha iniziato a farmi male. Ammesso che io non fossi bella come mio padre, è colpa mia? Questa è stata la critica più crudele che ho ricevuto”. Vera Gemma, però, è riuscita a trovare la chiave giusta per vivere serenamente senza dare troppo peso alle cattiverie gratuite.

Il messaggio importante di Vera Gemma

Per fortuna, nonostante i commenti di cattivo gusto subiti in adolescenza e che continua a subire anche sui social, Vera Gemma ha bene in mente chi è e ha raggiunto grandi successi; a Verissimo è riuscita a mandare un bellissimo e importante messaggio: “Il concetto di bellezza credo sia estremamente relativo. La bellezza può essere diversità, fascino. Non bisogna essere tradizionalmente belle per essere belle”, ha spiegato, aggiungendo quanto i social in questo non siano d’aiuto con i loro canoni di perfezione.

“Se tu non raggiungi quel modello, quell’idea, non sei bella. Questo è sbagliato, e arreca problemi seri alle donne”. Un messaggio fondamentale che, nonostante possa sembrare scontato, al giorno d’oggi non lo è ancora.

Vera Gemma e l’amore: ora pensa alla carriera

Abbiamo conosciuto il lato sentimentale di Vera Gemma attraverso la sua partecipazione ai reality, soprattutto L’Isola dei Famosi; in studio, per sostenerla, c’era sempre il suo ormai ex fidanzato Jedà Filal che era protagonista di alcuni momenti simpatici con la conduttrice Ilary Blasi.

Ora che la loro storia è giunta al capolinea, i due sono rimasti in buoni rapporti amichevoli, e per Vera Gemma sembra non esserci spazio al momento per un nuovo amore. Dopo aver fatto in passato molte follie in nome di quel sentimento che smuove il mondo, perdendo anche occasioni importanti di lavoro, ora non è più disposta a mettere da parte la sua carriera.

E fa sicuramente bene, perché il premio a Venezia come miglior attrice è la dimostrazione del suo talento e anche un riscatto nei confronti di chi, nel passato e nel presente, l’ha sminuita.