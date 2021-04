Isola: Fariba, Gemma e Miryea alla resa dei conti: chi si salverà per noi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Ci prepariamo ad una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021, che torna sui nostri schermi per una serata ricca di colpi di scena. Sono molte le sorprese che ci attendono: quattro nuovi naufraghi sono pronti a sbarcare a Cayo Cochinos, mentre la tensione si fa sempre più alta tra i concorrenti al televoto. Chi si salverà tra Fariba Tehrani, Gemma Vera e Miryea Stabile?

L’Isola dei Famosi 2021 torna giovedì 22 aprile con un appuntamento che, dalle anticipazioni, si rivela davvero sorprendente. Ilary Blasi, ancora una volta alla guida dello show commentando in studio le vicende dei naufraghi con gli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, ha annunciato infatti l’arrivo di quattro nuovi concorrenti. Stiamo parlando di Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò, che si apprestano a dare del filo da torcere agli ospiti di Cayo Cochinos.

Nel corso della prossima puntata, dunque, i naufraghi dovranno tenere duro contro i nuovi arrivati. E, come se non bastasse, si troveranno ad affrontare una sfida senza precedenti: uno di loro verrà chiamato a mettersi in gioco in quella che è conosciuta come la “prova dell’eroe”, nel corso della quale dovrà spingersi oltre i propri limiti per superare il record stagionale della prova del fuoco. In palio, un lauto banchetto da condividere con i suoi compagni d’avventura – quindi un premio decisamente importante, per cui varrà la pena dare tutto. È ancora misteriosa l’identità del concorrente che dovrà cimentarsi in questa sfida difficilissima.

Il nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021 ci regalerà poi altre emozioni: ricordiamo infatti che ci sono tre naufraghi al televoto, per uno dei quali si avvicinerà la salvezza. Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile affronteranno presto il verdetto del pubblico. Chi di loro potrà rimanere in gioco? La scelta è davvero ardua, perché ciascuna di loro ha già dato molto al reality.

Vera si è rivelata una roccia, e sin dalle primissime settimane è stata una delle protagoniste più forti del programma: con la sua grinta e il suo carattere di ferro, è una perfetta candidata per arrivare in finale. D’altronde, da grande combattente qual è, nel tempo ha imparato a farsi rispettare da molti suoi compagni d’avventura, sebbene sia perennemente ai ferri corti con la maggior parte dei naufraghi. Per questo secondo noi sarà lei a salvarsi.

Fariba e Miryea sembrano essere pedine più facilmente “sacrificabili”. La prima, che ha trascorso la fase iniziale del gioco nascosta dal gruppo, non è riuscita ad entrare nelle simpatie degli altri concorrenti. Anzi, negli ultimi giorni quasi tutti si sono scagliati contro di lei, che continuava a negare di aver mai riportato determinate parole a Miryea – un atteggiamento che non è piaciuto molto. La Stabile, d’altro canto, aveva costruito una splendida alleanza con Drusilla Gucci. Da quando quest’ultima se n’è andata, ha perso gran parte del suo appeal (per quanto riguarda il gioco, ovviamente).