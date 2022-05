“Isola 2022”, arrivano due naufraghe d’eccezione: pronte a portare scompiglio

Isola, le naufraghe regine dell’Honduras: belle, complici e determinate

L’Isola dei Famosi 2022, a seguito del prolungamento fino al 27 giugno, sta cercando di proporre nuove dinamiche, in modo tale da mantenere gli ascolti. Un’edizione che sta seguendo la scia del GF Vip, con new entry nel corso del gioco, abbandoni, contratti non firmati per restare fino alla fine. Ma sembra proprio che due naufraghe siano destinate a portare scompiglio: Soleil Sorge e Vera Gemma arriveranno in Honduras e promettono scintille.

Isola dei Famosi 2022, arrivano Soleil Sorge e Vera Gemma

Ormai è ufficiale: stando a quanto riporta Fanpage, Soleil Sorge sarà una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi, ma non per sempre. Il tempo stabilito, infatti, sarebbe di una settimana. Tuttavia, non è poco, considerando che manca circa un mese alla finalissima: è un tempo più che sufficiente per cambiare le carte in tavola e per aggiungere un tocco di pepe. E non è l’unica nuova naufraga.

Insieme a lei, infatti, ci sarà Vera Gemma, grande protagonista della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. L’obiettivo degli autori è chiaro: portare scompiglio, in modo tale da mantenere alta l’attenzione degli spettatori. Per entrambe non è la prima volta in Honduras, dal momento in cui anche la Sorge ha partecipato all’Isola dei Famosi 2019, con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Soleil Sorge, il rifiuto e il ripensamento

Abbiamo imparato a conoscere Soleil Sorge proprio per le sue partecipazioni ai reality show. Indimenticabile nella sesta edizione del GF Vip, ha decisamente catturato l’attenzione degli spettatori, soprattutto per l’affaire con Alex Belli e Delia Duran, e la loro “chimica artistica”.

Dopo il reality condotto da Alfonso Signorini, ha vestito i panni di opinionista ne La Pupa e il Secchione, lo show riportato in TV da Barbara D’Urso su Italia 1, ma che non ha ottenuto i risultati sperati. Reduce dai reality, la Sorge non ha accettato subito la partecipazione all’Isola dei Famosi, ma in seguito ha cambiato idea. Ci si chiede se sia la mossa giusta: la Sorge e Vera Gemma sapranno essere all’altezza della situazione? Secondo noi, assolutamente sì.

Il percorso di Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021

Indubbiamente è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione dell’Isola, condotta sempre da Ilary Blasi. Una vecchia conoscenza, un nome che intriga e stuzzica: Vera Gemma è stata battuta al televoto da Fariba, la mamma di Giulia Salemi: il 57% degli spettatori ha votato per la sua eliminazione. Ciononostante, è “uscita a testa alta”, come ha affermato lei stessa.

I naufraghi che hanno abbandonato l’Isola dei Famosi 2022

Soleil e Vera sarebbero già partite verso l’Honduras, secondo l’indiscrezione raccolta da Fanpage da fonti vicine a Mediaset. Il cast dell’Isola si è notevolmente ridotto, dopo la comunicazione dell’allungamento: non tutti infatti hanno rinnovato il contratto per rimanere in gara. Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Lizia Nunez e Blind hanno infatti scelto di abbandonare. Tra lacrime e tentativi di convincimento, nessuno di loro si è lasciato influenzare: una decisione già presa. E adesso, con l’arrivo di Soleil e Vera, ci si chiede come procederà e soprattutto chi sarà il vincitore.