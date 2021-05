Isola, Vera Gemma contro Cecilia Rodriguez: “Poco elegante”

editato in: da

Isola dei Famosi, salviamo il soldato Awed (diamogli una carbonara)

Vera Gemma attacca Cecilia Rodriguez dopo un commento poco carino della sorella di Belen all’Isola dei Famosi. La modella, interpellata riguardo la sua presunta gelosia nei confronti di Ignazio Moser, molto vicino a Vera durante l’avventura in Honduras, aveva risposto con una frase molto particolare.

“Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte – aveva detto, salvo poi correggersi immediatamente -. No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”. Un commento che non è passato inosservato e a cui la stessa Gemma, reduce dall’Isola dei Famosi, ha voluto rispondere.

Ospite del programma Il Punto Z di Tommaso Zorzi, Vera ha replicato a tono alla modella argentina. “L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta – ha spiegato -. Per prima cosa sono una fi** pazzesca, quindi vorrei sapere dove ca*** ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva”. Non solo: Vera ha anche parlato di Belen Rodriguez, invitando Cecilia a comportarsi come lei: “E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante – ha aggiunto -. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle. Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai”.

Nel corso della stessa intervista, Cecilia Rodriguez aveva criticato aspramente anche Giulia Salemi, spesso ospite dell’Isola dei Famosi per sostenere mamma Fariba. “Giulia Salemi si è fidanzata con Francesco Monte – aveva detto parlando dell’ex amica – e ti diceva: ‘amica, amica, amica…’, per me non sono cose che si fanno, ma il problema non era che si è fidanzata con il mio ex. Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi Iannone la chiamava ed ho detto ‘insomma…’, ho fatto due più due”.

E mentre nel futuro di Vera Gemma ci potrebbe essere Temptation Island con il fidanzato Jeda, Cecilia Rodriguez si prepara a diventare zia per la seconda volta. Fra poco infatti Belen darà alla luce Luna Marie, la sua secondogenita, frutto dell’amore per Antonino Spinalbese, arrivato nella sua vita dopo l’addio a Stefano De Martino.