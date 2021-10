Domenica In, Al Bano si confessa su Ballando e Milly fa una sorpresa a Mara

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Puntata speciale per Domenica In e per Mara Venier, che oggi è andata in onda in “versione ridotta”, in compagnia di Milly Carlucci e del cast di Ballando con le stelle.

Durante lo show della domenica pomeriggio – che tornerà con le interviste ai personaggi più amati dal pubblico il 17 ottobre – la conduttrice ha lasciato spazio all’amica Milly Carlucci e alle novità che riguardano la nuova edizione del suo programma, che partirà sabato 16 ottobre in prima serata.

Al Bano, le confessioni su Ballando con le stelle

Al Bano ha letteralmente rubato la scena a Mara Venier e agli altri concorrenti di Ballando con le stelle, con una lunga chiacchierata su questa nuova avventura. Non è un mistero che Milly Carlucci abbia faticato per convincere l’artista pugliese a partecipare al suo show: “Sono 15 anni che gli corro appresso”, ha spiegato la conduttrice, “I nostri incontri si sono svolti in aeroporto tra un volo e l’altro!”.

Alla fine Al Bano ha ceduto alle lusinghe della Carlucci, che lo ha voluto così fortemente da infrangere le regole per accoglierlo: finora infatti il talent non aveva mai visto la partecipazione di un concorrente proveniente da altri reality. “Io so di non essere un ballerino – ha ammesso il cantautore – sono lontano dalla danza pur amando la musica”. La tempra del cantante è ben nota al pubblico e di certo non si farà abbattere da questa nuova sfida: “Sarà una sorpresa anche per me: voglio vedere cosa sa fare questo ragazzo che non è mai stato un ballerino”.

Milly Carlucci, la sorpresa a Mara Venier

Milly Carlucci ha avuto la possibilità di presentare il cast d’eccezione che gareggerà ogni sabato sera nel suo talent: 13 personaggi famosi del mondo dello spettacolo (e non solo), affiancati come sempre da altrettanti maestri di danza e dalla giuria tanto amata dal pubblico.

New entry Alessandra Mussolini, che dopo l’esperienza entusiasmante della scorsa edizione, ha accettato l’invito di Milly Carlucci: sarà tra gli opinionisti dello show, accanto ad Alberto Matano e a Roberta Bruzzone. La conduttrice quest’anno è riuscita ad avere tra i concorrenti anche Morgan, corteggiato a lungo come Al Bano: “Io non mollo – ha spiegato alla Venier – e alla fine dimostro che quando sei un artista hai qualcosa dentro che si muove, non importa che tu non sia un ballerino”.

La Carlucci non si è limitata a parlare dei personaggi che animeranno il suo show: ha proposto all’amica Mara di partecipare, magari replicando l’esperienza da “ballerina per una notte”. E per convincerla ha organizzato per lei una sorpresa: un lento in compagnia di Simone Di Pasquale – volto storico di Ballando con le stelle – sulle note de Il tempo delle mele.

E infine, proprio in chiusura di puntata, stuzzicata dalla Venier, Milly si è lasciata andare a una confessione: uno degli ospiti speciali della nuova stagione di Ballando sarà un volto amatissimo dagli spettatori: Pippo Baudo sarà il “ballerino per una notte” del primo appuntamento dello show.