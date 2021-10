Alessandra Mussolini torna a Ballando con le stelle: il suo nuovo ruolo

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

La nuova edizione di Ballando con le stelle promette scintille, e proprio a pochi giorni dal suo debutto arrivano novità davvero interessanti. Pare infatti che ci sia un ruolo del tutto inedito da ricoprire all’interno dello show, e che Milly Carlucci abbia deciso di affidarlo ad Alessandra Mussolini. Quale sarà il suo impegno nella trasmissione di Rai1?

Alessandra Mussolini, il nuovo ruolo a Ballando con le stelle

Manca davvero pochissimo all’inizio di Ballando con le stelle 2021, lo show condotto da Milly Carlucci. Dopo una lunga attesa, nei giorni scorsi è stato pian piano svelato il cast della nuova stagione, e come prevedibile anche stavolta ci sarà davvero da divertirsi. Moltissimi i grandi nomi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi in gioco, sfidandosi a colpi di danza su un palco prestigioso come quello offerto da Rai1. Per non parlare ovviamente dei tanti ospiti che si avvicenderanno puntata dopo puntata, nei panni di ballerini per una notte.

Ma c’è ancora una sorpresa: a quanto pare, Milly ha in mente di introdurre un nuovo ruolo nella sua trasmissione, e la prima ad impersonarlo sarebbe Alessandra Mussolini. La voce girava già da tempo, e ora ha finalmente trovato conferma nella scorsa puntata de La Vita in Diretta. Annunciando la sua ospite, Alberto Matano ha infatti rivelato: “Alessandra non è qui per caso. Tornerà a Ballando con le stelle“. Sarà tra gli opinionisti dello show, accanto allo stesso Matano e a Roberta Bruzzone, ma non avrà un compito ben preciso.

“Farò qualsiasi cosa. Farfalleggio, faccio incursioni, insomma tutto quello che mi viene di fare faccio” – ha spiegato la Mussolini in tv, dando così qualche piccola anticipazione di quello che ci aspetta. Sicuramente, non mancheranno frecciatine al vetriolo tra lei e la giuria, in particolare Selvaggia Lucarelli. “Potrebbe esserci la mia vendetta, quest’anno” – ha in effetti ammesso Alessandra, facendo ovviamente riferimento a quanto accaduto lo scorso anno.

Alessandra Mussolini, ex concorrente di Ballando

La Mussolini ha già in curriculum un’esperienza a Ballando con le stelle, nei panni però di concorrente. Nell’edizione del 2020, ha gareggiato in coppia con Maykel Fonts ed è arrivata alla serata finale, alla quale ha partecipato per un soffio. Il suo maestro di danza era infatti risultato positivo al Covid pochi giorni prima di quell’importantissimo appuntamento, e Alessandra ha rischiato di non potervi prendere parte. Tuttavia, con un colpo di coda inaspettato, si è ritrovata in pista accanto a Samuel Peron (intervenuto in extremis) e si è aggiudicata un meritatissimo terzo posto.

In quell’occasione, le stoccate della Lucarelli non si sono contate. Tra le due non è corso buon sangue, e questo sin dal primo momento in cui si sono incrociate a Ballando. Quest’anno, la Mussolini avrà dunque modo di ritornare sul “luogo del delitto” e scontrarsi ancora una volta con Selvaggia, stavolta forte di una posizione esente da giudizi (almeno per quel che riguarda la gara di ballo). Insomma, questa edizione ci riserverà delle grandi sorprese, ormai è chiaro.