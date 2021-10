Domenica In, Venier ridotta il 10 ottobre: perché e quando torna in onda

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Pomeriggio di festa rivoluzionato, per tutta la tv e per Domenica In, che ha ceduto il passo alla finale per il 3° e 4° posto di Nations League che è chiamata a disputare anche la Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini. È cambiato, quindi, tutto il palinsesto relativo ai programmi di Canale5 e di Rai1, con una drastica riduzione del talk di Mara Venier che presenterà il cast e la nuova edizione di Ballando con le stelle.

Domenica In, perché va in onda ridotta il 10 ottobre

Occhi puntati sulla Nazionale Italiana di Calcio, il 10 ottobre, per la finalina di Nations League alla quale ha avuto accesso dopo la sconfitta contro la Spagna nonostante il gol in rimonta di Pellegrini.

Per lasciare spazio al match, quindi, Domenica In va in onda in formato ridotto, dalle 14 alle 14,45. L’occasione sarà quella giusta per presentare il cast di Ballando con le stelle e le novità che riguardano la prossima annata del longevo programma di Milly Carlucci, orfano di tantissimi volti amati dal pubblico, tra cui anche Raimondo Todaro passato ad Amici 21.

L’appuntamento con Domenica In, nella sua versione tradizionale, è solo rimandato. Le storie di Mara Venier torneranno in onda il 17 ottobre, con tante interviste e tanti ospiti pronti a raccontarsi al cospetto della conduttrice, giunta alla sua ultima stagione alla conduzione del programma dopo anni di grandi successi e soddisfazioni.

Quella che ha concluso a giugno 2021 non è stata di certo una stagione facile, per la conduttrice veneta, che sta ancora combattendo contro le complicazioni scaturite da un intervento chirurgico ai denti che le stava per costare una paralisi facciale. Nonostante le difficoltà, è tornata in onda e ha voluto fortemente riprendere il timone del programma che guiderà per la sua ultima edizione.

Saltano anche Amici e Verissimo

La stessa sorte è toccata ad Amici di Maria De Filippi e Verissimo, spostati per lasciare spazio alla partita e non dover costringere i telespettatori a dover scegliere tra la partita e i programmi di Canale5. L’appuntamento con Silvia Toffanin è fissato per il 17 ottobre, mentre Amici 21 torna già lunedì 11 ottobre al posto di Uomini e Donne.