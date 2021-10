Ballando con le Stelle, spunta a sorpresa il nome di Alessia Marcuzzi

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è ormai alle porte, e dopo mesi di voci contrastanti sui partecipanti, la curiosità sullo show condotto da Milly Carlucci non si placa. Il programma di Rai 1 prenderà il via sabato 16 ottobre con un cast che promette già scintille: se da un lato i personaggi del mondo dello spettacolo che andranno a sfidarsi a passo di danza sono ormai noti, dall’altro aleggia ancora un certo mistero sugli ospiti speciali delle puntate.

Alessia Marcuzzi a Ballando con le Stelle?

Le voci di una possibile partecipazione di Alessia Marcuzzi a Ballando con le Stelle circolavano già da tempo. Già nei mesi scorsi alcune indiscrezioni lanciate da Diva e Donna volevano in pista la conduttrice, contattata da Milly Carlucci insieme ad altri concorrenti come Al Bano e Sabrina Salerno.

Quei rumor però non avevano trovato fondamento, almeno fino ad oggi: il cast dei partecipanti allo show è già stato reso noto, eppure non si conoscono i nomi di tutti gli ospiti speciali del programma. Di certo al momento c’è solo Marcell Jacobs, che in un’intervista al settimanale DiPiù, aveva rivelato: “Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte“.

A fornire qualche dettaglio in più sulla partecipazione di Alessia Marcuzzi ci ha pensato Rossella Erra, componente dell’antigiuria proprio nello show di Milly Carlucci, a Detto Fatto. Jonathan Kashanian ha stuzzicato la giurata, che si è lasciata andare a una confessione:

Non è una concorrente ma c’è sempre una possibilità, potrebbe essere la ballerina per una notte: allora speriamo che Milly Carlucci riesca in questa impresa e di vederla a Ballando!

Non c’è ancora nessuna certezza al riguardo, eppure dopo l’addio a Mediaset per Alessia Marcuzzi potrebbe essere un modo per rimettersi in gioco e mostrare un lato di sé inedito al pubblico.

Alessia Marcuzzi, il futuro in tv

Dopo tantissimi successi – basti pensare alla conduzione dell’Isola dei Famosi, di Temptation Island Vip e Le Iene – Alessia Marcuzzi ha deciso di fermarsi, dicendo addio a Mediaset dopo ben 25 anni di una collaborazione ricca di soddisfazioni. Sul suo futuro in tv c’è ancora tanta incertezza: pare che abbia detto no sia a Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo, che a Scherzi a Parte, guidato da Enrico Papi.

Niente da fare neanche per una proposta di La7, una trasmissione in coppia con Enrico Mentana. Eppure c’è chi ha suscitato qualche curiosità riguardo alla conduttrice. Nicola Savino, in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, ha infatti rivelato cosa vorrebbe per i prossimi appuntamenti che accompagneranno i telespettatori durante l’inverno: “Alessia Marcuzzi. Sarebbe bello che tornasse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo. Mi sbaglio. Ma magari non mi sbaglio”.