Chiara Ferragni splende alla Milano Fashion Week 2025: il look pitonato (e quello scollatissimo)

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Dopo le tappe di New York e Londra, ecco la Fashion Week dedicata alla moda autunno-inverno 2025/26 approdare in quel di Milano in una dettagliata narrazione fatta a passo svelto in passerella.

A parlarci dello scenario modaiolo del futuro, però, non è soltanto la pedana ma anche il front row costellato di celebrities e volti noti in pompa magna, tutte seriamente impegnate nel fornire il proprio fondamentale contributo in quanto a stile: è questo ciò che è accaduto anche in occasione della sfilata di Roberto Cavalli, dove per ovvi motivi è stata Chiara Ferragni a catturare l’attenzione generale. Insomma, poteva mai la regina delle influencer sottrarsi ad un compito tanto importante?

Chiara Ferragni radiosa alla Milano Fashion Week

Alla Milano Fashion Week è stata la volta di Roberto Cavalli: la visione della moda di domani di Fausto Puglisi ha trovato ispirazione in Pompei, ispirazione resa manifesta con una cascata di rosso lava ad investire la passerella di sabbia nera su abiti sottoveste con dettagli in velluto, accenti denim e pellicce leopardate, il tutto illuminato da maxi gioielli, serpenti e catene.

Da buona fashionista, Chiara Ferragni si è precipitata nella capitale Milanese in fermento nonostante la bufera mediatica che l’ha travolta nell’ultimo periodo: alla suddetta sfilata di Roberto Cavalli l’imprenditrice digitale si è presentata in compagnia dell’amata sorella Valentina, mostrandosi emozionata come fosse alla sua prima volta ad un evento simile, e inutile dire come i flash fossero tutti per loro.

Protagonista della mise della Queen delle influencer un lussuoso tailleur in ecopelle pitonato da cima a fondo, dai toni caldi del marrone, costituito da maxi blazer e gonna midi a matita dotata di generoso spacco sul davanti.

Fonte: IPA

A completare la mise total animalier ci pensavano dei massicci gioielli in oro giallo e delle eleganti slingback in vernice nera.

In quanto al beauty look, invece, Chiara Ferragni ha optato per una finitura luminosa sul volto, lo sguardo ravvivato da sapienti tocchi di ombretto dorato sulle palpebre, un rossetto nude sulle labbra e una coda bassa con ciuffi liberi mossi ad incorniciare gli zigomi.

Chiara Ferragni sembra rifiorita nella mise sensuale da Francesco Murano

Il contributo modaiolo di Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week, però, non si limiterebbe esclusivamente a tenute ad alto tasso di glamour: da anni l’imprenditrice collabora con l’associazione Camera Moda Fashion Trust, a sostegno dei nuovi volti del fashion system.

Tra la lista di personalità emergenti sostenute spiccava il nome di Francesco Murano, alla sua sfilata d’esordio proprio durante questa Settimana della Moda Milanese, e quale miglior modo di supportarlo se non indossare un total look da lui firmato?

L’influencer sembrava a dir poco rifiorita nel sensualissimo completo nero due pezzi, costituito da blusa morbida dallo scollo vertiginoso e longuette con profondo spacco. Sarà stato solo merito della mise?