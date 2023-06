“Isola 2023” e Silvio Berlusconi, l’omaggio commosso di Ilary Blasi

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2023, andata in onda venerdì 16 giugno, non poteva che iniziare così: con un omaggio al fondatore di Mediaset, padre putativo di tutti i personaggi che popolano la rete. Un lungo e commosso applauso a Silvio Berlusconi ha dato il via alla penultima puntata del reality.

A salutare il Presidente da poco scomparso la conduttrice in persona e, assieme a lei, l’intero team Mediaset e il pubblico presente in studio, che ha fatto sentire il proprio affetto agli spettatori da casa. Doveroso e sentito inizio per il programma condotto da Ilary Blasi.

“Non si perdeva una puntata”: Ilary ricorda Berlusconi

Sul grande schermo che domina lo studio è comparsa una foto di Silvio Berlusconi, l’ex Presidente del Consiglio scomparso lo scorso 12 giugno. Accanto al ritratto, il saluto dei lavoratori della televisione da lui fondata: “Tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi”.

Di fronte all’affettuoso omaggio c’era Ilary Blasi, visibilmente commossa, che ha ricordato così il suo editore: “Prima di iniziare questa puntata volevo fare un ultimo applauso a Silvio Berlusconi”. E al suo battito di mani si è unito tutto il pubblico presente in studio, in piedi per salutare come si deve il grande uomo di spettacolo. Così come in piedi erano gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, e con loro tutti gli ospiti della serata.

Venti lunghi secondi e poi, come da copione, the show must goes on: “So che lui non si perdeva una puntata e come ci ha invitati a fare il nostro editore, diamo inizio alla semifinale dell’Isola dei Famosi 2023” ha concluso la conduttrice, ricominciando a intrattenere il suo pubblico, così come Silvio Berlusconi avrebbe voluto.

Anche il look di Ilary Blasi si adatta all’occasione

L’inizio della semifinale dell’Isola è stato decisamente diverso dal solito, così come l’entrata della conduttrice che, stavolta, è arrivata in studio camminando piano, con il volto serio e senza la solita, allegra, sigla a farle da sottofondo. Analogamente al contegno, anche il look di Ilary Blasi era diverso da quello cui ci ha abituati la conduttrice.

Blasi era vestita di nero, così come è usanza dopo un lutto, e non è la prima volta. Stavolta, però, il total black non era arricchito da stravaganze, accessori o audaci scollature. Per rendere un rispettoso omaggio a Silvio Berlusconi, l’ex moglie di Francesco Totti ha scelto un completo sobrio e semplice: un paio di pantaloni da smoking, abbinati a una camicia in seta nera.

Da Barbara D’Urso a Antonella Clerici: i vip ricordano Berlusconi

Ilary Blasi non è stata la sola a rendere omaggio all’ex Premier, nei giorni scorsi sono stati numerosi i volti celebri della televisione italiana che hanno condiviso il loro ricordo di Silvio Berlusconi. Tra i primi c’è stata Barbara D’Urso, volto storico di Mediaset nonostante i recenti screzi con la rete: “Grazie per avermi accolto nella tua tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Non ti dimenticherò mai” ha scritto la conduttrice su Instagram.

Un grazie anche sul profilo Instagram di Simona Ventura: “Grazie Presidente per le opportunità, la speranza e fiducia che mi ha sempre donato”. Mentre Antonella Clerici sui propri canali social ha dichiarato: “Addio a un uomo che, comunque la si pensi, ha cambiato la tv, il calcio, la politica. Finisce un’epoca”.

Più intimo, infine, il ricordo condiviso da Alfonso Signorini che, sotto una foto che lo ritrae a casa sua assieme a Silvio e Marina Berlusconi e Mara Venier, ha scritto: “Oggi ti voglio ricordare così. Nell’allegria di casa mia, tra tante risate, un buon bicchiere di vino e gli affetti di una vita. Con te perdo un secondo padre, quel padre che mi hai promesso saresti stato quando ho perso il mio. Hai mantenuto quella promessa, fino all’ultimo. Grazie Presidente. Sempre con te”.