Fonte: Ansa Elodie

Una nuova domenica speciale in compagnia di Verissimo: Silvia Toffanin accoglierà in studio i suoi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri tra carriera, vita privata ed esperienze che li hanno segnati profondamente. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 9 marzo.

Verissimo, le anticipazioni del 9 marzo

Si parte con una delle artiste più amate del panorama musicale italiano: Elodie. La cantante, che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con la sua voce e il suo stile inconfondibile, sta per debuttare al cinema con il film Gioco Pericoloso, in uscita il 13 marzo. Per lei, una nuova sfida nel mondo della recitazione che la vede protagonista in una storia intensa e carica di adrenalina. In studio racconterà come si è preparata per questo ruolo e cosa l’abbia spinta a mettersi alla prova davanti alla macchina da presa.

Momento di grande commozione sarà dedicato a Eleonora Giorgi. L’attrice, scomparsa a 71 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas, ha sempre affrontato la malattia con un coraggio e una positività straordinari. Silvia Toffanin renderà omaggio a questa grande donna ripercorrendo la sua ultima intervista rilasciata proprio a Verissimo. Un dialogo intenso, sincero, in cui l’attrice di Borotalco aveva deciso di condividere con il pubblico ogni tappa del suo percorso con la sua solita ironia e il suo sorriso contagioso. Un momento toccante che ci ricorderà quanto fosse speciale.

Gli altri ospiti

Ma le sorprese non finiscono qui. Sarà ospite in studio anche Rita Pavone, una vera leggenda della musica italiana. Questa volta, però, non solo nelle vesti di cantante, ma anche di scrittrice. La sua lunga carriera e la sua incredibile energia saranno al centro della chiacchierata con la conduttrice, che ripercorrerà insieme a lei i momenti più belli della sua vita artistica e personale. A portare il suo racconto sarà anche Samantha De Grenet, che si racconterà a cuore aperto a diversi anni dalla scoperta della malattia che ha sconfitto ma che inevitabilmente ha segnato il suo percorso.

Grande attesa anche per Guenda Goria, che parlerà per la prima volta di un momento molto delicato della sua vita: l’intervento affrontato dal suo piccolo Noah a soli tre mesi di vita. Un’esperienza difficile che l’ha toccata profondamente e che condividerà con il pubblico con la speranza di dare forza a tutte le mamme che si trovano ad affrontare situazioni simili.

E per concludere in bellezza, spazio all’energia e alla simpatia di Rocco Hunt. Il rapper napoletano, amato per i suoi testi autentici e la sua incredibile capacità di raccontare la realtà con ritmo e passione, si racconterà tra musica e vita personale. Un artista che con la sua umiltà e la sua grinta ha saputo conquistare il cuore di tantissimi fan.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo, con la conduzione di Silvia Toffanin, va in onda il 9 marzo dalle ore 16 su Canale5. Le interviste esclusive seguono lo Speciale di Amici di Maria De Filippi, uno degli ultimi prima dell’inizio del Serale previsto per il 22 marzo. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale e sulla piattaforma digitale Mediaset Inifinity.