I gioielli sono tra i protagonisti dei look dei cantanti presenti al Festival di Sanremo 2025. Ma gli artisti hanno sfoggiato anche dei beauty look sorprendenti

Fonte: IPA Festival di Sanremo

I protagonisti del Festival di Sanremo 2025 hanno sorpreso il pubblico con dei look ricercati ed eleganti. Ma i diversi capi d’abbigliamento, sfoggiati dagli artisti in gara, sono stati accompagnati anche da gioielli, hairstyle e nail art sorprendenti.

Tony Effe, la spilla costosissima

Uno degli artisti che ha sorpreso più di tutti per la sua scelta nel campo del beauty look è Tony Effe che si è esibito nel corso della prima puntata dello show musicale. Per l’occasione il cantante ha deciso di mostrare ai telespettatori un lato inedito di sé, visto che ha deciso di usare il make-up per coprire i tatuaggi presenti sul suo viso.

Fonte: IPA

Ma il rapper ha effettuato anche un’altra scelta stilistica indirizzata a colpire l’attenzione del pubblico, accompagnando il suo look con una spilla, dal valore importante. Infatti il prezioso, creato da Tiffany&Co, avrebbe un valore di circa 28.000 euro. Il gioiello era in oro a forma di croce e impreziosito da diamanti alle estremità.

Gaia Gozzi, il guanto-gioiello

Anche Gaia Gozzi, protagonista della prima puntata del Festival di Sanremo 2025, ha indossato dei gioielli dal sicuro effetto. L’artista, infatti, ha scelto delle creazioni di Angostura Jewels sia al polso che sulla sua mano destra.

Fonte: IPA

Si trattava di una serie di bracciali rigidi in argento di diverse forme, sia squadrati che bombati e alcuni particolarissimi anelli che coprivano le sue dita, creando l’effetto di una mano robotica.

Clara Soccini, le perfette beach waves

Clara Soccini ha scelto di brillare al Festival di Sanremo con un abito firmato da Roberto Cavalli, completamente ricoperto da lustrini. Ma la cantante ha impreziosito il suo look anche con dei gioielli meravigliosi.

Fonte: IPA

L’artista, infatti, ha indossato una parure di preziosi di Damiani, in oro bianco e diamanti, proveniente della collezione Mimosa, composta da anelli e bracciale. Ma Clara Soccini ha ricevuto molti apprezzamenti anche per il suo hairstyle, visto che la sua chioma è stata modellata in delle beach waves un po’ spettinate. Il look dei capelli della cantante è stato curato da Compagnia della Bellezza per l’Oréal Professionnel.

Stash lascia il ciuffo per i ricci

Tra gli uomini che più hanno voluto sorprendere con il loro hairstyle si trova Stash, leader dei The Kolors. Il cantante ha mostrato un lato inedito di sé, sostituendo il suo iconico ciuffo lungo con una piega riccia.

Fonte: IPA

L’artista si è mostrato sul prestigioso palco dell’Ariston, infatti, con i capelli modellati in fittissimi ricci, con qualche ciocca ribelle che scendeva sul suo volto. La chioma di Stash era fissata e resa lucente dal gel.

Rose Villain riconferma il wet hair look

Al Festival di Sanremo 2025 Rose Villain non ha effettuato dei ‘colpi di testa’, riconfermando la sua chioma turchese e anche uno style molto di tendenza nella scorsa edizione della kermesse canora.

Fonte: IPA

Nella seconda serata del festival canoro, infatti, la cantante ha sfoggiato un wet hair look, visto che i suoi capelli, grazie al gel, sembravano bagnati ed erano completamente tirati indietro. La cantante ha riportato lo style bagnato anche sulla sua pelle, grazie all’utilizzo di una crema corpo lucente.

Elodie, le stiletto nails

Elodie ha curato ogni dettaglio dei suoi look per il Festival di Sanremo 2025, apparendo sempre stupenda. Nel corso della prima serata della kermesse musicale la cantante ha sfoggiato anche una particolarissima manicure, denominata stiletto nails.

Fonte: IPA

Le unghie dell’artista, infatti, avevano un taglio appuntito ed erano abbellite da una french manicure in colore nero con dettagli metallizzati.

Coma Cose, manicure a cuoricini

La cantante dei Coma Cose, California, ha abbinato la sua manicure al testo della sua canzone in gara Cuoricini.

Fonte: IPA

La cantante, infatti, oltre a un trucco davvero spettacolare, ha abbellito le sue mani con dei cuori rossi, disegnati con lo smalto rosso sulle sue unghie.