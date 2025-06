Palinstesti Rai 2025-2026, Francesca Fialdini confermata alla domenica. Promossa De Girolamo

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Le scelte di palinsesto non sono mai semplici incastri tra orari e programmi ma sono frutto di visioni editoriali che spesso decidono carriere e, perché no, sono la fortuna di alcuni dei personaggi tv coinvolti. Nei palinsesti Rai 2025-2026, la domenica pomeriggio si conferma terreno di scontro e strategia, e tra conferme e sorprese, si delinea un quadro che parla finalmente chiaro. Come rivela DavideMaggio, Francesca Fialdini resiste nonostante i dubbi delle ultime settimane e mantiene il suo spazio post-Domenica In con Da noi… a Ruota Libera, mentre Nunzia De Girolamo viene sì promossa, ma con un cambio di rotta: Ciao Maschio si sposterà al sabato pomeriggio, in una collocazione che richiederà grande rinnovamento per andare contro la corazzata di Verissimo di Silvia Toffanin.

Palinsesti Rai, Francesca Fialdini non lascia la domenica

Sembrava dover lasciare il passo. Prima le voci di cancellazione, poi l’ipotesi di un trasloco. Per settimane, la presenza di Francesca Fialdini nei nuovi palinsesti Rai è stata in bilico. E invece, a dispetto delle indiscrezioni, sarà ancora lei a presidiare la fascia tra le 17,20 e l’inizio de L’Eredità, ruolo che ricopre ininterrottamente dal 2019. Una conferma che però suona come un epilogo. L’ultimo anno di contratto da onorare, forse senza grandi ambizioni di rinnovamento, ma con la professionalità che la conduttrice ha sempre mostrato.

Una scelta, quella di Rai, che porta a casa una continuità importante in un contesto televisivo sempre più instabile. Il pomeriggio della domenica sembra così essere confermato in blocco insieme a Domenica In, nella quale ritroveremo quasi certamente Mara Venier ma affiancata da altre figure che potrebbero condurre blocchi diversi. Una decisione che mira a mantenere il pubblico storico del dopo pranzo festivo e che continua sulla stessa linea ormai da moltissimi anni.

Novità per Nunzia De Girolamo

Se per una porta che si chiude un’altra si apre, Nunzia De Girolamo sta varcando la soglia di una nuova sfida da affrontare. Il suo Ciao Maschio lascerà la notte del sabato per affacciarsi al pomeriggio, in una fascia che non perdona. Lì dove una volta c’erano Sabato in Diretta e il tentativo di Emma D’Aquino di conquistare il pubblico del weekend, ora toccherà alla ex Ministra misurarsi con un pubblico più ampio, più complesso, e soprattutto, in perenne confronto con Verissimo e Silvia Toffanin.

Una scommessa non priva di rischi. Il programma, che ha sempre avuto come filo conduttore lo sguardo inedito sul maschile, con interviste intime e mai banali a personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, dovrà ora reinventarsi in forma e tono. Il pomeriggio richiede un ritmo diverso, una narrazione più distesa ma veloce, in modo da catturare subito l’attenzione. Ecco che un restyling diventa inevitabile, e sarà la chiave per decretare il successo o meno di questa nuova collocazione che però la premia.

Il punto ora sarà capire quanto il pubblico si allineerà con queste scelte. Perché se è vero che la qualità paga, è anche vero che la competizione con Mediaset si gioca tutta sull’aderenza a quello che richiede il telespettatore. Ogni slot è campo di battaglia ma Rai sembra pronta davvero a tutto per risollevarsi da una stagione in cui si sarebbe potuto fare certamente di più.