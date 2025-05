Anticipazioni Eurovision 2025, stasera 13 maggio la prima semifinale: cosa succederà

Fonte: IPA Tommy Cash a Eurovision 2025

Certe serate sanno farsi attendere. Dopo la vittoria travolgente di Nemo nel 2024 con il brano The Code, la Svizzera si prepara a ospitare l’Eurovision 2025, riportando a Basilea – dopo ben 36 anni – il cuore pulsante della musica europea. È qui che, stasera, martedì 13 maggio, si terrà la prima semifinale del concorso, quella che darà il via a una settimana di esibizioni, voti e spettacolo globale.

Nel segno della tradizione ma con uno sguardo contemporaneo, l’apertura della serata sarà un tributo alla storia: Lys Assia, la “Nilla Pizzi dell’Eurovision”, trionfò proprio per la Svizzera nel 1956 con Refrain. Oggi come allora, il palco può provare a unire i popoli, anche grazie a un’irriverente rievocazione storica con Guglielmo Tell in calzamaglia, che immagina la nascita dell’Eurovision come un gesto pacifico per superare i confini.

Eurovision 2025, le anticipazioni della prima semifinale

Due italiani, due visioni artistiche diverse, un’unica sera per lasciare il segno. A rappresentare l’Italia all’Eurovision 2025 è Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro, un pezzo teatrale, introspettivo e con uno stile retrò tutto suo. Nonostante sia arrivato secondo al Festival di Sanremo, è lui ad aver raccolto il testimone dopo la rinuncia di Olly.

Ma non è l’unico nome tricolore in gara: Gabry Ponte, volto simbolo della dance made in Italy, partecipa per San Marino con Tutta l’Italia, sigla ufficiale della 75ª edizione del Festival di Sanremo. Ponte non è tra i Big Five – come invece l’Italia – e dovrà quindi conquistare l’accesso alla finale. La buona notizia? Anche l’Italia voterà stasera: i fan italiani potranno sostenerlo nel suo percorso verso la vittoria.

Cosa succede stasera

L’Eurovision 2025 non è solo musica. Ogni artista verrà introdotto da una clip suggestiva, con una cartolina che lo porterà in una località svizzera: incontri reali con ospiti locali, tra natura e cultura, in un racconto visivo che rende omaggio all’ospitalità e alla bellezza del Paese.

Sono previsti due intervalli. Il primo, Made in Switzerland, sfaterà i luoghi comuni sul Paese tra gag e canzoni. Il secondo celebrerà uno dei momenti più rappresentativi della storia eurovisiva: la vittoria di Céline Dion nel 1988. Il brano Ne partez pas sans moi rivivrà grazie al Neues Orchester Basel e quattro artisti di punta della scorsa edizione. A chiudere, il ritorno di Jørgen Olsen degli Olsen Brothers: la sua leggendaria Fly on the Wings of Love volerà di nuovo, con un testo rinnovato per celebrare il messaggio universale dell’evento: United By Music.

Quando e dove vedere Eurovision 2025

L’appuntamento è fissato: stasera alle 21 su Rai2, Rai Radio2 e RaiPlay, l’Europa si connette in diretta da Basilea per assistere alla prima semifinale dell’Eurovision 2025 alla quale non parteciperà Michelle Hunziker come conduttrice. Il secondo atto sarà giovedì 15 maggio, con la finalissima sabato 17 su Rai1. Sulla piattaforma di RaiPlay, sarà possibile seguire la diretta streaming e gli highlight video.

I Paesi in gara stasera sono 15, e tra loro c’è anche il Belgio con Strobe Lights, l’Estonia di Tommy Cash con la sua ironica Espresso Macchiato, e la Croazia con Poison Cake. A dare il via alla serata sarà l’Islanda, con l’energia elettronica dei VÆB. L’Italia, già in finale, si esibirà come ospite nella semifinale, tra Belgio e Azerbaigian. Gabry Ponte, invece, canterà in posizione 11 (qui la scaletta dettagliata della prima semifinale).