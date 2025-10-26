Amici, la pagella della quinta puntata: i discorsi motivanti di Emma (9), le decisioni inaspettate della Celentano (6)

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi che torna anche questa domenica 26 ottobre con una puntata ricca di sfide ed esibizioni dove non sono mancati gli scontri, soprattutto tra gli insegnanti, e dove qualche decisione imprevista ha lasciato di stucco tutti, con nuovi ingressi ed abbandoni imprevisti.

La puntata si apre con una bellissima e scenografica corale sulle note del brano di Angelina Mango Velo sugli occhi, contenuto nell’album Caramé uscito il 16 ottobre, mentre a seguire si parte subito con le prime sfide che riservano due ingressi inaspettati. Ad aprire le danze ci pensa lo scontro tra Frasa e Angie che vede quest’ultima avere la meglio e conquistare la maglia della scuola dopo un duello serrato, dando il via così ad un susseguirsi di scontri e colpi di scena. A chiudere la puntata invece ci pensa l’esibizione di Trigno che torna sul palco di Amici dopo un anno dalla sua vittoria con il brano Ragazzina.

Alessandra Celentano congeda Tommaso dalla scuola (5,5)

Si parte subito a mille con Alessandra Celentano che chiama il ballerino Tommaso al centro del palco e gli comunica che il suo percorso ad Amici finisce qui perché, dopo averlo visto ogni giorno in sala prove, non ritiene di poter proseguire oltre con il ragazzo. Le motivazioni sono legate al fatto che, a dire della maestra, i 4 mesi che mancano al Serale non sono sufficienti per poter colmare le lacune del ballerino. La sala ammutolisce, ma la Celentano aggiunge che la sua decisione nasce dalla volontà di non “prenderlo in giro”, anche se Tommaso rimane stupito e profondamente colpito dalla decisione presa perché non si aspettava questo epilogo così veloce e non trattiene le lacrime.

La maestra di danza spiega ancora le sue regioni: non vuole aspettare ancora, perché ha avuto un mese di prova per decidere e si è resa conto che è inutile attendere, anche per rispetto nei confronti del ragazzo e non illuderlo. Una decisione sofferta ma inevitabile che stupisce persino Maria De Filippi.

Si passa quindi alla seconda sfida della giornata che vede affrontarsi le ballerine Matilde, che danza sulle note di Coraline dei Maneskin, e Paola che porta in scena L’importante è finire di Mina. La giudice chiamata a valutarle spiega che Matilde ha una carica emotiva troppo forte che la porta ad andare fuori musica, con un gap tra la parte superiore e quella inferiore del corpo.

Paola ha invece una preparazione tecnica molto più avanzata, tanto da riuscire a far sembrare naturale anche le difficoltà, anche se necessita di tirare fuori più emotività e meno teatralità. La scelta infine ricade su Paola che entra nel programma, accompagnata dalle lacrime di delusione di Matilde che risponde così: “Mi dispiace solo di non aver avuto il tempo di colmare le mie lacune, ma sono felice del tempo trascorso qui dentro”.

Emma Marrone e Rossella Brescia giudici della puntata (9), scontro tra Pettinelli e Zerby (4)

Si passa dunque alla gara di canto di oggi che vede come giudici Emma Marrone e Rossella Brescia.

La prima ad arrivare in studio è proprio Emma che abbraccia subito Maria che le ricorda come, durante la sua permanenza nella Scuola, la cantante fosse sempre in sfida: “Ancora non mi abituo, io sto ancora sul quel banco” dice Emma indicando i banchi studenti, e poi prosegue cantando il suo ultimo singolo uscito il 3 ottobre dal titolo Brutta Storia.

Dopo Emma è la volta di Rossella Brescia che arriva in studio raggiante come sempre: ora la sfida può avere inizio e a rompere il ghiaccio è il ballerino Alessio. Rossella commenta “Sei un bellissimo ballerino, di grande carisma e con un bel movimento fluido”. Segue Flavia che canta The shoop shoop song ed Emma commenta “Bel controllo vocale, sei stata molto precisa, ma ogni tanto molla, rilassati”.

I ragazzi tornano a posto ed è la volta di Alex che danza sulle note di un passo a due di samba insieme ad Alessia: Rossella Brescia gli fa notare come debba guardare di più la sua ballerina mentre danza. A sfidarlo sul canto è Plasma che canta Non sei tu di Gazelle. Emma commenta le barre aggiunte dal cantante, considerandole buone, ma gli fa un appunto sul ritornello dove ha sentito mancare “un po’ di fiato”.

Scende Emiliano per il suo pezzo di ballo sulle note di Take me to church e Rossella Brescia rivela di conosce già Emiliano, in quanto hanno fatto un musical insieme, Billy Elliott, e gli chiede “Hai scelto tu la maestra?” riferendosi alla Celentano e gli fa tanti complimenti perché utilizza la testa, oltre che il corpo, quando balla.

Tocca a Riccardo che canta La mia storia con te: Anna Pettinelli ammette di essersi ricreduta di su lui e che aggiornerà il suo voto da 5 a 6, accendendo così la scintilla della polemica con Rudy Zerby che nota come il passaggio di voto sia ben poca cosa. Nella discussione tra i due insegnanti interviene anche Lorella Cuccarini che fa notare come sia Rudy Zerbi che la Pettinelli si guardano tra di loro durante le esibizioni degli allievi anziché guardare i ragazzi. Loro controbattono che non è vero, accendendo un po’ di polemica che per fortuna si spegne subito.

Emma interviene per commentare la performance di Emiliano riconoscendo di aver finalmente visto la personalità del ragazzo, anche nella scelta del brano particolare di Alessandra Amoroso. La cantante dice di averlo trovato molto empatico e presente mentre si esibiva e, a parte qualche sbavatura tecnica, le ha lasciato molto “sottopelle”: “Eri proprio dentro la canzone con la tua personalità” gli dice e il ragazzo rivela a sorpresa di averla dedicata allo zio che è mancato da poco.

Lo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini sul ballerino Pierpaolo (6)

Arriva il momento di Pierpaolo che si esibisce con il suo assolo di ballo: Veronica Peparini commenta dicendo che le è piaciuto molto e che ha visto lo studio e la crescita del ballerino che, secondo lei, riesce a trasmettere la sua anima mentre balla. La Celentano invece non è d’accordo, dicendo che nella tecnica ci sono dei problemi, che i piedi non sono perfetti e che la caviglia è bloccata, accendendo lo scontro con la Peparini che invece lo difende.

La Celentano però si arrabbia dicendo che lei giudica in modo universale e che la tecnica è tecnica, non può essere personale. La Peparini controbatte che anche lei all’inizio della sua carriera non aveva “i piedi perfetti” ma ha saputo trovare la sua strada e raggiungere i suoi obiettivi.

Si passa dunque all’esibizione di Valentina che canta Where is my husband con il suo flow inconfondibile, raccogliendo tantissimi applausi. Emma però le consiglia di ascoltarsi di più mentre canta, di non dimenticarsi mai della sua personalità e del suono della sua voce.

Tocca dunque a Maria Rosaria che balla con Mattia sulle note di Keep fallin di Alicia Keys che le fa i complimenti: “Sei bellissima, hai una sensualità raffinata ed elegante”. La vera sorpresa perà è Maria che rivela di aver ricevuto un whatsapp dalla Celentano sul ballerino Mattia che si è appena esibito e le fa ripetere a voce quello che le ha scritto, ovvero che Mattia è diventato veramente bravo, non lascia mai nulla al caso e che è diventato un maestro di ballo proprio come piace a lei.

Arriva sul palco Gard che raccoglie i complimenti di Emma Marrone dopo la sua performance sulle note di Nonno Hollywood, mentre Anna subito dopo si esibisce in un assolo di ballo che Rossella Brescia commenta dicendo che l’ha vista molto musicale, ma frenata e che con il suo potenziale può fare molto di più.

Parte nuovamente lo scontro tra Alessandra Celentano e Anna Pettinelli che si scontrano su Anna, sulla sua paura di affrontare il palco e sul suo frenarsi nonostante la sua capacità di essere musicale, ma Rossella Brescia spegne la polemica incoraggiando la ragazza.

Il discorso di Emma ai ragazzi (9) e la polemica tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli (5)

Il discorso più bello della giornata è quello di Emma che fa notare come i ragazzi si sono scelti una strada difficile e che la paura di sbagliare non passerà mai, neanche con gli anni e con l’esperienza, che nella vita troveranno sempre chi gli dirà che non sono abbastanza, che gli manca qualcosa e che potrebbero essere diversi. Ma loro devono andare avanti coltivando il proprio talento e cercando la propria strada, consapevoli che anche quelle piccole paure, come quella del giudizio altrui, devono tenersele strette perché gli permetteranno di mantersi vivi e unici.

Seguono a ruota le esibizioni di Michelle sulle note di Love Story, che accende lo scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, con quest’ultima che annuncia che troverà uno sfidante per Michelle. Segue Penelope che si esibisce con Dont’ know why ed Emma si dice che durante la sua esibizione ha sentito cambiare almeno 4 volte l’estetica della canzone e che deve invece usare la sua verità e la sua voce: “La verità è più complicata ma poi resta” le dice, incalzata da Lorella Cuccarini che consiglia alla ragazza di cercare maggiore connessione con il pubblico.

L’ultimo a esibirsi è Opi che si eibisce con My sharona e Rudy Zerbi gli dà un 3, scatenando l’ira di Anna Pettinelli che lo attacca dicendo che non ci sente, sentendosi rispondere da Zerby “Tu ha le orecchie fucilate”. La Pettinelli accusa Zerby di dare voti bassi ai suoi cantanti proprio perché sono suoi, e non perchè non siano bravi.

La classifica finale di ballo e canto con le scelte dei ragazzi (8), la maglia tolta ad Emiliano (6,5)

La puntata di conclude con la classifica di danza che vede in prima posizione Maria Rosaria, a seguire Emiliano e Alessio, mentre ultima è Anna che riceve la maglia della sfida. Restano fuori Alex e Piepaolo ed è quest’ultimo che va in sfida secondo la scelta dei compagni.

Nella classifica di canto in pole position c’è Riccardo, seguito da Valentina, Flavia, Michelle e Gard, mentre ultima in classifica è Penelope che va in sfida contro Plasma. Infine Alessandra Celentano toglie la maglia ad Emiliano che deve abbandonare lo studio perché, a suo dire, non è stato in grado di mettere in atto i suoi consigli.