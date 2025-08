Re Carlo, Meghan Markle compie gli anni ma la riconciliazione è lontana

IPA Re Carlo

Oggi 4 agosto Meghan Markle compie 44 anni: secondo le indiscrezioni che provengono dai tabloid, Re Carlo e persino Kate Middleton, la Principessa del Galles, potrebbero farle gli auguri. Ma la riconciliazione sarebbe tutt’altro che dietro l’angolo, considerando la mossa di Meghan e Harry di riavvicinarsi alla Famiglia Reale per fini puramente economici.

Re Carlo, Meghan Markle compie 44 anni

I rapporti tra Re Carlo, il figlio Harry e Meghan Markle sono ai minimi storici, ma negli ultimi tempi i Sussex stanno tendendo dei “ramoscelli d’ulivo”. Per esempio, Harry potrebbe condividere i suoi piani futuri proprio con la Famiglia Reale. Ma sono solo voci, e non sono le uniche a dire il vero, come vedremo in seguito. Intanto oggi 4 agosto Meghan compie 44 anni, ed è in un momento particolare della sua vita: sta inseguendo una rinascita che fatica ad affermarsi.

Grant Harrold, ex maggiordomo Reale, mediante l’Express, ha affermato che potrebbe esserci un avvicinamento, ma più per cortesia: “Per quanto riguarda gli auguri di buon compleanno da parte della Famiglia Reale, credo che il Re e la Regina le faranno gli auguri. Penso che anche Catherine lo farà, ma Catherine potrebbe farlo a nome suo e di William. Penso ancora che i regali vengano scambiati. Perché il punto è che, quando si tratta di educazione e buone maniere, la Famiglia Reale è al top”. Quindi, la Famiglia Reale farà la sua “parte”, ma naturalmente la riconciliazione è ancora oggi fuori discussione.

La verità dietro la riconciliazione

Secondo In Touch, tuttavia, la mossa di Harry e Meghan di riavvicinarsi non sarebbe così casuale. “Come sempre, è probabile che sia tutta una questione di soldi! Perché il fatto è che Harry e sua moglie Meghan sono sopraffatti dalle preoccupazioni finanziarie”, rivela. Infatti, i Sussex non hanno ancora saldato un prestito di circa 8 milioni di euro per quanto riguarda la loro lussuosa villa di Montecito, dove si sono trasferiti dopo aver abbandonato il ruolo di membri senior della Famiglia Reale. Inoltre Netflix ha scelto di non rinnovare l’accordo con la coppia, viste le scarse visite ottenute con i loro progetti: anche With Love, Meghan è stato considerato un flop, soprattutto per le feroci critiche.

Re Carlo litiga con William per Harry

A questo si aggiunge un’amara lite: quella tra il Principe William e Re Carlo. Quest’ultimo non ha mai troppo nascosto di sentire la mancanza del figlio. Poco importa che i rapporti con Meghan non siano idilliaci: a Buckingham Palace si stanno tenendo dei vertici per il ritorno del Principe in patria. “Sono io il Re, non tu“, queste le parole che Carlo avrebbe rivolto a William, proprio in merito alle divergenze su Harry. Difficile dire ora quali saranno gli scenari futuri, considerando che il Re ha anche deciso che William e Harry saranno l’uno al fianco dell’altro nel giorno del suo funerale: la sua volontà, del resto, è chiara. E, sebbene la riconciliazione oggi appaia ancora lontana, alla fine, come ha ricordato a William, è lui il Re. E vuole la pace.