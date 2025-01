Re Carlo e il cancro: arriva la richiesta inaspettata della Principessa Anna

L'unica figlia della Regina Elisabetta teme per la salute del fratello maggiore e per questo avrebbe fatto una sorprendente richiesta

Fonte: IPA Re Carlo e la sorella, la Principessa Anna

Re Carlo è ancora malato. Mentre Kate Middleton è in remissione dal cancro, il sovrano del Regno Unito è ancora alle prese con la sua battaglia più importante. Le cure continueranno anche nel 2025 sebbene Charles non abbia alcuna intenzione di rinunciare ai suoi impegni di lavoro. La delicata situazione preoccupa però gli altri membri della royal family ed in particolare la Principessa Anna che, a quanto pare, avrebbe deciso di rivedere una decisione presa tanto tempo fa, quando era ancora molto giovane.

La richiesta della Principessa Anna a Re Carlo

Stando ad un’indiscrezione riportata da Radar Online, la Principessa Anna avrebbe chiesto al fratello, il Re Carlo, di dare un titolo reale a sua figlia Zara Tindall. Quasi cinquant’anni fa, Anne rifiutò l’opportunità offerta dalla madre, la Regina Elisabetta, di concedere titoli reali ai suoi eredi. Zara e il fratello maggiore Peter sono stati i primi nipoti di un sovrano a non portare un titolo nobiliare; il padre, l’ex luogotenente e poi capitano Mark Phillipps, non era titolato e aveva persino rifiutato il titolo di marchese offerto dalla suocera.

Anna aveva preferito non caricare i figli della responsabilità di un titolo per dar loro una vita il più possibile “normale”. Una decisione che fu sempre vista come un approccio moderno alla genitorialità, che ha consentito alla prole di Anna di condurre un’esistenza libera dai vincoli degli obblighi reali.

Ora però la 74enne avrebbe ripensato a questa scelta, soprattutto perché la monarchia si trova ad affrontare continue sfide dopo l’addio di Harry e Meghan, le malattie di Carlo e Kate e la presenza di membri sempre più anziani e stanchi. “Per la prima volta Anna ha iniziato a chiedersi se non sia stato un errore tenere i figli lontani dagli obblighi reali”, ha spifferato una fonte vicina ai Windsor. “Avere oggi Zara e Peter nel roster sarebbe stato un aiuto straordinario quest’anno”.

I figli di Anna hanno intrapreso carriere indipendenti, lontani dalla monarchia, con Zara che eccelle nell’equitazione e Peter molto attivo nel campo dell’imprenditoria. “Se c’è qualcuno che ha voce in capitolo è sicuramente la reale più laboriosa: Anne. Sa che Zara, e persino suo marito Mike Tindall, farebbero un’enorme differenza”, ha aggiunto l’insider.

Fonte: IPA

Zara Tindall pronta a sostenere la royal family

Secondo Anna anche suo genero, l’ex stella del rugby Mike Tindall che ha sposato Zara nel 2011, potrebbe apportare un contributo unico ed esclusivo a The Firm. Inoltre pare che Zara sia ansiosa di intervenire e sostenere la famiglia, in particolare il Principe William e Kate Middleton ai quali è molto legata.

In più la caduta di Anna, che l’ha costretta a stare ferma per un breve periodo lo scorso anno, ha creato in Zara la voglia di ricoprire un ruolo più attivo all’interno della sua famiglia.

“Zara desidera disperatamente che la madre passi in secondo piano“, ha detto la fonte facendo inevitabilmente riferimento all’età della Principessa Anna. “Anche se ciò significa affidare la sua vita e quella della sua famiglia ai doveri reali, Zara sa che è necessario supportare Kate e William e garantire che le esigenze del Re siano soddisfatte”.

Da tempo molti sudditi vorrebbero vedere i Tindall in qualità di working royals e chissà che questo desiderio non venga presto esaudito da King Charles…