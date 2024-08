La Principessa Kate e il Principe William hanno infranto una regola importante. Sono considerati i rappresentanti perfetti della Famiglia Reale: mai una sbavatura, soprattutto in pubblico, dove si sono sempre concessi al loro meglio. Eppure, la Principessa e il Principe del Galles devono attenersi a un rigido protocollo. Kate, che al momento sta seguendo la chemioterapia preventiva, ama trascorrere del tempo con i suoi figli, i piccoli George, Charlotte e Louis. E proprio l’amore per George l’avrebbe spinta a infrangere le regole, tanto care alla Regina Elisabetta II.

Kate Middleton e il Principe William hanno infranto una regola

La Famiglia Reale al completo deve attenersi al protocollo: le linee guida e le regole sono piuttosto rigide, ma ce n’è una che non dovrebbe mai essere infranta. Sappiamo che non possono rilasciare autografi in pubblico, né lasciarsi andare alle effusioni e nemmeno chiedere la mano a una persona prima di ricevere l’approvazione del Monarca. Ma Kate Middleton e il Principe William hanno infranto una delle regole più importanti, perché è quella che garantisce la linea di successione al Trono.

Gli eredi al trono, infatti, non possono viaggiare insieme per proteggere la discendenza Reale. Il Principe George è il secondo in linea di successione e dall’età di 12 anni non potrà più viaggiare con suo padre, né con sua sorella Charlotte. Questa tradizione non è l’unica che è stata messa in atto affinché l’erede venga sempre protetto e la Monarchia rimanga stabile. Eppure, William e Kate in passato hanno infranto la regola: nel 2014, per l’esattezza, quando George aveva appena 9 mesi e ha viaggiato in Nuova Zelanda e in Australia insieme ai genitori. Ma sono tanti gli accorgimenti che vengono messi in atto proprio per evitare che possa capitare un evento spiacevole.

L’estate di Kate Middleton

A giugno l’abbiamo rivista dopo sei mesi dall’ultima apparizione pubblica, ovvero per la messa di Natale. La lontananza di Kate dagli impegni pubblici, dovuta alla lotta contro il cancro e alla chemioterapia preventiva, ha innescato una serie di illazioni e di ipotesi, che sono state messe a tacere in occasione del Trooping the Colour e, in seguito, della finale di Wimbledon. E ora è improbabile che rivedremo la Principessa a breve, sebbene si discuta tanto di una possibile presenza alle Olimpiadi.

La Principessa del Galles è attesa a Balmoral insieme al Principe William e ai figli. Sarà quindi presente al vertice organizzato da Re Carlo per parlare del futuro della Famiglia Reale e cercare un modo concreto per risolvere il nodo Sussex. Secondo la stampa britannica, il ritrovo sarà all’insegna della sobrietà e tutti si riuniranno anche per rilassarsi e per parlare dell’anno difficile che hanno dovuto affrontare. Il Re è intenzionato a trascorrere questi giorni di vacanza in modo sereno, senza guerre. “Vuole che i giorni di vacanza siano un momento felice per tutti”. Ed è probabilmente questo il motivo per cui Harry e Meghan Markle non sono stati invitati. Oggi 4 agosto è il compleanno di Meghan, ma difficilmente Kate o il Re sceglieranno di fare gli auguri in pubblico.