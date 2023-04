Incoronazione, chi c’è dietro le trattative con Harry. Meghan Markle nessuno la voleva

Fonte: IPA Carlo e Camilla si muovono solo così: le carrozze dell’Incoronazione

Harry finalmente ha risposto all’invito dell’incoronazione di Re Carlo dopo lunghe trattative dietro alle quali c’è una persona molto influente, scelta appositamente dal Sovrano per parlare con suo figlio. Il risultato della negoziazione è stato il più ovvio: il Principe ci sarà ma sua moglie Meghan Markle resterà negli USA. Infondo a Londra nessuno la voleva.

Incoronazione di Carlo, chi c’è dietro le trattative con Harry

La presenza di Harry all’incoronazione di Carlo e Camilla non era così scontata. Il Principe si era allontanato ancora di più da suo padre dopo la pubblicazione dell’autobiografia Spare dove ha lanciato accuse tremende contro il Sovrano e sua moglie, oltre che contro William e Kate Middleton. Il libro ha talmente compromesso il rapporto con la Famiglia Reale che anche la stessa Meghan Markle si è dissociata dal marito.

Quindi molti erano i punti su cui contrattare se si voleva che Harry fosse presente alla cerimonia del 6 maggio. Carlo si è reso conto fin da subito di aver bisogno del suo secondogenito. Senza contare motivazioni d’affetto, il Sovrano sa da sempre che l’assenza di Harry all’incoronazione avrebbe destato più scandalo e imbarazzo degli eventuali capricci ed esternazioni che possa fare a Londra.

Di parere opposto William che invece ha paura dei colpi di testa che il fratello potrebbe fare una volta a Londra, motivo per cui non lo ha voluto incontrare quando è tornato a fine marzo per partecipare al processo intentato contro il Daily Mail.

Di fronte la situazione complicata e le opinioni discordanti all’interno della famiglia, Carlo ha deciso di affidare le trattative coi Sussex a un uomo molto potente ed essenziale per l’incoronazione. Si tratta dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, che per altro conosce molto bene Harry e Meghan, anche perché li ha sposati nel 2018.

Durante i negoziati sono emerse varie indiscrezioni, tra cui la presunta richiesta dei Sussex di percepire 11 milioni di euro per la loro presenza alla cerimonia. Ma la discussione ha riguardato anche la questione della sicurezza e dell’accoglienza che i Sussex avrebbero avuto a Londra.

In ogni caso, la strategia di Harry e Meghan è stata quella di far attendere la loro risposta per aumentare la pressione sul Palazzo. Stando a quanto riporta il Daily Mail, avrebbero aspettato a dire qualcosa fino a quando hanno saputo vicino a chi sarebbero seduti durante la cerimonia e il successivo banchetto. Secondo fonti vicine a Palazzo, Harry era particolarmente preoccupato dietro a chi si sarebbe dovuto sedere a Westminster.

Pare che non voleva più essere umiliato, come durate il Giubileo della Regina Elisabetta, quando fu collocato nelle panche dalla parte opposta rispetto al resto della Famiglia Reale la quale al momento non ha intenzione di riallacciare i rapporti con lui e Meghan. “La famiglia reale è concentrata sulla pianificazione per l’occasione storica e non ha voglia o tempo in questa fase per pensare alla riconciliazione”, ha dichiarato l’insider.

Meghan Markle, nessuno sentirà la sua mancanza

Comunque, il problema sarà solo di Harry perché Meghan non verrà e a quanto pare nessuno sentirà la sua mancanza. Certo, a lei sarà costato un grande sacrificio rinunciare all’evento più importante del secolo, ma si è resa conto che non è possibile per lei tornare a Londra. E nemmeno ci tiene, stando a delle fonti vicine alla Duchessa. I suoi amici infatti hanno dichiarato che Meg non intende più mettere piede in Inghilterra dopo il trattamento che la Famiglia Reale le ha riservato.

Poco male, la Corte farà volentieri a meno della sua presenza. Non è un caso che nel comunicato di Buckingham Palace è stata utilizzata la seguente espressione: “Il Palazzo è lieto di confermare” la presenza di Harry e l’assenza di Meghan. Lady Markle ha fatto sapere per vie traverse, cioè sfogandosi con i suoi amici, che lei non sarebbe mai andata all’incoronazione dopo essere stata messa in una “situazione impossibile” dalla Famiglia Reale.