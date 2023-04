Andrea Bocelli star dell’Incoronazione: Re Carlo sulle orme di Elisabetta

Fonte: IPA Andrea Bocelli

Andrea Bocelli tra i cantanti scelti per la celebrazione dell’incoronazione di Re Carlo III. Il celebre artista italiano allunga così la propria lista di eventi storici cui ha preso parte, allietando pubblico e partecipanti con la sua voce. In Inghilterra è adorato e nello specifico il suo enorme talento e la sua classe sono notoriamente apprezzati dalla Famiglia Reale.

Andrea Bocelli all’incoronazione di Re Carlo

Un nuovo importante onore per Andrea Bocelli, che canterà all’incoronazione di Re Carlo III, in programma il prossimo 7 maggio. Il famosissimo tenore italiano, la cui fama non ha confini, non sarà solo, bensì affiancato dal grande amico Sir Bryn Terfel, baritono che in carriera ha collezionato numerosi premi, come il Grammy, ma ha soprattutto ricevuto la Queen’s Medal for Music ed è stato insignito del titolo di Cavaliere.

Dalla compianta Regina Elisabetta, che volle Andrea Bocelli per il suo Giubileo, a Re Carlo III, un filo rosso che unisce l’artista italiano alla Famiglia Reale britannica. Un riconoscimento che lo inorgoglisce e come potrebbe essere altrimenti.

Commentando l’onore ricevuto, ha ricordato come la Regina Elisabetta II gli avesse chiesto di esibirsi in più di un’occasione: “È un altro grande onore essere invitato a cantare al concerto per l’incoronazione di Re Carlo III”.

Il suo entusiasmo è raddoppiato, ha spiegato, quando ha scoperto che avrebbe avuto la chance di duettare con Sir Bryn Terfel, che definisce non soltanto un superbo baritono ma anche un caro amico.

Incoronazione Re Carlo: tutti gli artisti

Come detto, Andrea Bocelli sarà affiancato da Sir Bryn Terfel, quindi non vi sono chance di sentirlo nuovamente cantare al fianco di suo figlio Matteo. I due sono entrati nelle classifiche inglesi con il duetto Fall on me (e in generale con l’album Sì), ma quest’onore sarà riservato soltanto a papà Andrea.

L’organizzazione dell’incoronazione di Re Carlo III, fissata per il prossimo 7 maggio, non si è però limitata a un enorme show da parte del tenore italiano. Lo spettacolo, che sarà apprezzato in tutto il mondo, come solitamente accade con i maestosi eventi dei “royal”, vedrà sul palco altri artisti di caratura internazionale.

I generi musicali saranno svariati, il che lascerà spazio anche al pop. Basti pensare che si esibirà un vero maestro come Lionel Ritchie, così come una delle popstar più apprezzate degli anni Duemila, Katy Perry (i due si ritroveranno a prendere parte a questo evento speciale, dopo aver condiviso la postazione di giudici ad American Idol negli ultimi anni). Salto nel passato, infine, con la presenza dei Take That sul palco.

Se da un lato ci sarà il necessario risalto agli artisti citati, dall’altro non si può non sottolineare l’importanza dell’intero comparto musicale selezionato per l’evento. Sul palco ci saranno musicisti di caratura mondiale, al cui fianco sarà sistemata un’orchestra composta da 70 elementi. A ciò si aggiunge una house band, che vede coinvolti Massed Bands of the Household Division e Countess of Wessex’s String Orchestra.

All’incoronazione di Re Carlo III non poteva mancare infine uno splendido coro, ovvero il The Coronation Choir, che mette insieme diversi talenti prelevati da cori di tutta la nazione.