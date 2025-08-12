Chi è Amos Bocelli, il figlio di Andrea Bocelli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Amos Bocelli

Amos Bocelli è uno dei figli di Andrea Bocelli, legatissimo al suo famoso papà e frutto del legame del tenore con Enrica Cenzatti. Il maggiore di casa Bocelli si è sempre tenuto abbastanza lontano dai riflettori, collaborando però con la celebre fondazione creata dal padre.

Chi è Amos Bocelli

Classe 1995, Amos è il primo figlio di Andrea Bocelli, frutto del matrimonio con Enrica Cenzatti. Ha studiato presso l’Università di Pisa, laureandosi in ingegneria spaziale nel 2018. Proprio come il suo famosissimo papà, ha sempre avuto una passione per la musica, tanto da essersi diplomato al Conservatorio di Lucca in pianoforte. Collabora spesso con Andrea Bocelli e lo ha affiancato più volte nella gestione della “Andrea Bocelli Foundation”, che si occupa di realizzare progetti musicali e organizzare eventi.

Da sempre molto riservato Amos è legatissimo sia al padre che hai fratelli più piccoli, Matteo Bocelli e Virginia Bocelli. Qualche tempo fa l’artista aveva parlato al Corriere della Sera del rapporto con i figli e di un legame fortissimo, costruito negli anni. “Vedere non significa guardare – aveva spiegato -. Vedere è sinonimo di capire. Tutti abbiamo antenne che ci consentono di farlo. Per esempio, io so benissimo come sono fatti i miei figli. Mi sono cresciuti tra le mani. Sono molto fisico, ho bisogno di contatto; e se loro non lo volevano, lo imponevo. La mancanza della vista non accentua solo gli altri sensi; te ne dona un sesto. Capisci subito chi hai di fronte”.

Il nome di Amos è finito su tutte le prime pagine dei giornali dopo che il giovane ha vissuto una brutta disavventura. Il primogenito di Bocelli infatti ha avuto un malore mentre si trovava in vacanza in Sardegna con la famiglia dopo aver mangiato un panino. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il 30enne avrebbe avvertito dei forti dolori addominali e nausea, tutti sintomi compatibili con una intossicazione alimentare.

Fra le iniziali ipotesi c’era un caso sospetto di botulino, ma dopo il ricovero in ospedale e le cure mediche, i medici hanno escluso questa possibilità. Dopo la grande paura dunque la famiglia Bocelli ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Chi sono Matteo e Virginia, gli altri figli di Andrea Bocelli

Amos non è l’unico figlio di Andrea Bocelli. Nel 1997 infatti il tenore di fama mondiale ha avuto il secondogenito Matteo Bocelli. Il giovane ha frequentato il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, firmando a soli 21 anni un contratto con la Capital Records. Matteo si è esibito spesso con suo padre, cantando con lui durante la cerimonia degli Oscar 2014 nella nuova versione di Con te partirò / Time to say Goodbye.

Matteo e Amos hanno una sorella minore, Virginia Bocelli, nata nel 2012 e frutto del legame del tenore con Veronica Berti. Anche Virginia ha una passione per la musica e nel 2022 si è esibita al Festival of Remembrance, alla Royal Albert Hall, in Gran Bretagna. Inoltre ha recitato e cantato nella pellicola Francesca Cabrini, dimostrando un enorme talento sia come attrice che come cantante.