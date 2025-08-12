Andrea Bocelli, il figlio Amos in ospedale dopo un malore: come sta

Amos, il figlio di Andrea Bocelli, nella notte tra il 10 e l'11 agosto, è stato in ospedale a Olbia per sospetto botulino: come sta

Amos Bocelli, figlio del tenore Andrea, si è recato in ospedale nella notte tra il 10 e l’11 agosto, dopo aver avvertito un malore: ad accompagnarlo c’era proprio il padre. Il fatto è avvenuto ad Olbia, in Costa Smeralda, e Andrea Bocelli ha accompagnato il figlio Amos presso il pronto soccorso di Olbia. Lì il giovane è stato sottoposto a tutti gli esami del caso: aveva mangiato un panino poche ore prima, in un chiosco di Porto Cervo. Poi, nelle ore successive, aveva accusato dei sintomi preoccupanti.

Andrea Bocelli, il figlio Amos in ospedale per sospetto botulino: come sta

Attualmente in vacanza in Sardegna, a Olbia, Amos Bocelli è stato colto da un malessere improvviso. Tutto dopo aver mangiato un panino in un chiosco: temendo i sintomi di un’intossicazione alimentare e pensando ai casi di botulino dell’ultimo periodo, Andrea Bocelli ha accompagnato subito il proprio figlio al pronto soccorso di Olbia, aspettando nella sala in attesa della diagnosi dei medici.

La sera del 10 agosto, Amos Bocelli ha iniziato ad avvertire alcuni segnali tipici di un’intossicazione alimentare: tra le ipotesi, anche quella del botulino. I medici, dopo gli opportuni esami, l’hanno scongiurata del tutto. Come riporta La Nuova Sardegna, il personale sanitario, tra cui la dottoressa Rosy Beretta, responsabile del dipartimento di urgenza medica, ha subito visitato Amos. Durante gli esami, Andrea Bocelli è rimasto in sala d’attesa, dove ha chiacchierato con gli altri presenti e il personale sanitario.

Nessun collegamento con i casi di botulino: il malore del 30enne, che fa l’ingegnere, si è risolto in poche ore. La famiglia è così tornata a casa dopo questa disavventura, riprendendo la vacanza. Non è la prima volta che il tenore si reca al pronto soccorso di Olbia, dal momento in cui nel 2023 aveva portato la figlia Virginia a seguito della frattura di due dita.

Chi è Amos Bocelli, il figlio di Andrea

IPA

Fratello di Matteo e Virginia, Amos è nato il 22 febbraio 1995 a Forte dei Marmi dalla relazione del papà Andrea con la prima moglie Enrica Cenzatti, ed è il primogenito del tenore. Come il papà, ha una naturale inclinazione per la musica: si è diplomato in pianoforte all’Istituto Superiore L. Boccherini, ma si è laureato in ingegneria aerospaziale. Occasionalmente, ha suonato insieme al padre, ma dopo la laurea ha conseguito un master in Ingegneria Aeronautica e Aerospaziale. Inoltre, è membro del consiglio di amministrazione di Almud Edizioni Musicali e della Fondazione Andrea Bocelli.

Estremamente riservato, ha un profilo Instagram, ma non condivide quasi mai: ha un legame molto profondo con il papà. E proprio Bocelli aveva dedicato delle parole meravigliose: “Con te la mia vita è cambiata. Quando avevo tra le braccia quel bimbo appena nato avevo subito capito la sua vita valeva molto più della mia”. Da chi lo conosce, viene descritto come una persona allegra e sociale, e inoltre ama i cani. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricoperto diversi incarichi, tra cui dei tirocini presso l’ESA – Agenzia Spaziale Europea – e la società di investimento Pictet Asset Management.