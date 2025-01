Cosa avranno in serbo gli astri per le fashion addicted nel 2025? È tempo di fashion-oroscopo, astrologia e moda non sono mai stati tanto vicini: ad ogni segno zodiacale il proprio must-have

Volenti o nolenti, un nuovo capitolo è appena iniziato: condito di fugaci barlumi di speranza e aspettative – alcune decisamente più utopistiche di altre – il 2025 è ancora un foglio bianco ed oltre ogni buon proposito cosa ci riserverà il futuro non ci è ancora dato sapere. Ma, probabilmente, è proprio qui che risiede la sua insita potenzialità. Tutto può ancora essere scritto, o quasi. Scetticismi a parte, puntualissime come di consueto le stelle hanno parlato ed interrogarle a proposito dell’incerto destino potrebbe, quantomeno per i fatalisti animi all’appello, costituire una buona alternativa al buio più totale dell’ignoto.

Oroscopo fashion 2025: un must-have portafortuna per ogni segno

Le previsioni degli astri non saranno certo una scienza esatta – né tantomeno pane per i nostri denti – eppure quando l’astrologia si accompagna alla certezza dei dettami della moda si forma senz’altro un’accoppiata esplosiva, capace di predizioni a dir poco infallibili: dubbiose? Preparatevi a smentirvi partendo per un surreale quanto ironico viaggio dove astri e fashion si fondono in un tutt’uno, per approdare in una galassia di nostra competenza.

Inaugurare l’anno nuovo con una seduta di oroscopo fashion è decisamente un buon modo per iniziare bene. Lo dicono le stelle.

Dopotutto si sa, lo schema è sempre ed inesorabilmente il medesimo: ad ogni Capodanno, quasi come vittime di una maledizione proiettata in sequenza ciclica, ci si sforza di lasciarsi alle spalle i dodici mesi appena trascorsi affacciandosi all’alba del primo gennaio come carichi di un’energia mai avuta prima. Poco importa se la location ad ospitare la (del tutto transitoria) metamorfosi sia la caotica sala ad ospitare il party di turno oppure il comodo divano di casa propria, con vista mozzafiato sulla tavola ancora semi-imbandita.

Il bilancio scatta automatico, così come del resto la promessa che il nuovo anno alle porte sarà finalmente diverso, migliore, anzi quello giusto. Come andrà a finire stavolta? Nemmeno il calcolo delle probabilità è il nostro campo, ma volendo fare dell’ottimismo il nostro motore siamo prontissimi ad affidarci agli astri nella speranza che l’effetto placebo faccia il suo corso: se riusciremo a diffondere nel mondo disinteressata gentilezza, rispetteremo per una volta l’abbonamento in palestra, otterremo il posto di lavoro dei nostri sogni e smetteremo di avere paura dell’amore le stelle lo sanno da tempo.

Cosa manca? Un portafortuna, e loro hanno già – ovviamente – sopperito con lungimiranza a tale necessità. Non resta che scorrere le prossime righe per scoprire quale must-have rappresenterà la buona sorte nel guardaroba di ogni segno dello zodiaco.

Ariete

“Nel 2025 sarai al centro di cambiamenti importanti, Ariete. I transiti che ti riguardano sono davvero numerosi: Saturno e Nettuno in Ariete, Giove in Gemelli fino a giugno, Urano in Gemelli, da luglio a novembre, e naturalmente Plutone che dal segno dell’Acquario farà di tutto per aiutarti a diventare la versione più potente di te. Tuttavia, a darti un po’ di filo da torcere a inizio anno, ci sarà Marte, il tuo astro guida, che a causa del suo lungo anello di sosta in Cancro potrebbe farti sentire scarica, poco motivata, anche di fronte alle cose che più ti appassionano. Il pianeta incide su più fronti, e nella fase retrograda (fino al 24 febbraio) potrebbe anche portare qualche imprevisto.

Alcuni rallentamenti o insicurezze personali dovranno essere guardati non come una condanna ma come un’occasione per riallinearti con i tuoi obiettivi personali. In realtà, nulla avviene per caso, è questo avvio è un passaggio necessario per preparare una nuova fase di costruzione e cambiamento”.

Nel bene e nel male, pare si prospetti un anno rivoluzionario per i nati Ariete: e quale capo sa mettere in atto un’autentica rivoluzione meglio di un capospalla? Proprio nessuno. Le ragioni per cui ognuno di loro dovrebbe investire su di un buon cappotto vi sono tutte, eppure nulla come una giacca in pelle – possibilmente custom-made – sarà in grado di sprigionare la grinta necessaria ad affrontare le novità, specie con l’avvento della tendenza boho-biker all’orizzonte.

Toro

“Ti attende un 2025 favorevole e ricco di traguardi. L’artefice di queste novità è Giove, che a giugno passerà nel segno del Cancro, inaugurando una fase super positiva per la tua vita sentimentale e professionale. Affari, lavoro, famiglia, progetti personali e amore, ogni settore potrebbe riservarti una crescita di rilievo. Il pianeta agirà anche sul tuo stato d’animo che sarà più ottimista, fiducioso, sereno. Con il sostegno di emozioni così positive riuscirai ad attrarre una serie di circostanze fortunate che alzeranno l’autostima e la fiducia”.

“Insicurezze, paure, conflitti interiori o lotte di potere saranno un’occasione per guardarti dentro, e in molti casi per scavare nel profondo di te, anche a costo di scontrarti con qualche mostro del passato”.

Tra cieli sereni e qualche tormenta del tutto passeggera, alla fine del tortuoso percorso del 2025 secondo le stelle il Toro avrà in premio maggior consapevolezza ed un’inscalfibile autostima. Nell’universo della moda se c’è un colore che in materia d’autostima ne sa lunga è sicuramente il rosso: leggenda narra che ogni fashionista indossi un capo scarlatto acquisti istantaneamente ulteriore fiducia in sé. Le tendenze dell’anno nuovo hanno posto il color ciliegia come il suo degno erede, e noi riteniamo che nessun nato nel segno possa rinunciare ad un paio di slingback in vernice bordeaux nei mesi a venire.

Gemelli

“Inizi l’anno con Giove nel segno, un transito che ti accompagna dall’anno precedente e che ti ha aiutato a contare su una maggiore fiducia sulle tue capacità, a trovare risposte alternative agli eventi, soprattutto quelli difficili. Certamente tra Saturno e Nettuno contrari non deve essere stato facile barcamenarsi tra insicurezze, dubbi, problemi familiari. Se ci sono situazioni da risolvere, decisioni da ponderare, problemi da affrontare, l’ultima parte dell’anno è l’occasione per modificare alcune situazioni ed eventualmente lasciarti alle spalle il passato“.

“Grazie ad una maggiore sicurezza personale, carisma e senso di autoefficacia, il salto (in alto) è pronto per essere spiccato. Con un solo obiettivo: essere felice“.

Un salto in alto che, siamo certi, ogni Gemelli sarà felice di fare incoraggiato dalla presenza delle sneakers giuste.

Cancro

“È il momento di pensare in grande. Perché? Perché quest’anno Giove passerà nel tuo segno, entrandovi a inizio giugno e rimanendovi fino a giugno 2026. Se la prima parte dell’anno dovesse passare un po’ in sordina, nel periodo estivo avrai la tua meritata rimonta. Il pianeta, dispensatore di fortuna e di benessere, ti offrirà una serie di occasioni che potrebbero indirizzarti verso nuove strade, professionali o sentimentali. Tieni presente, però, che Giove tende a mettere l’accento sulle situazioni esistenti con il rischio di amplificarle, in senso positivo o negativo”.

“I pianeti sollecitano profonde trasformazioni interiori, ma potrebbero farlo attraverso dubbi, emozioni discordanti, un anche un po’ di pessimismo. Occhio ai pensieri, ai tuoi dialoghi interiori, soprattutto quelli che possono boicottarti, demotivandoti e facendoti sentire inadeguata. Ricorda che questo passaggio astrologico, sebbene non sia dei più facili, è un’occasione per evolvere spiritualmente, a patto di chiarire a se stessi in quale direzione”.

Ogni esemplare di Cancro in cammino verso la propria evoluzione spirituale nel 2025 – almeno secondo l’inconfutabile parere delle stelle – vorrà farlo avvolto in un caldo maglione a trecce che, guarda caso, occupa attualmente la vetta delle tendenze invernali.

Leone

“Ottimo anno, sotto molteplici punti di vista. Non meravigliarti se strada facendo si spalancheranno orizzonti sempre più interessanti. Giove sarà tuo alleato fino a giugno, un transito che non è solo opportunità, nuove occasioni, ma anche la possibilità di trovare risposte positive ed alternative agli eventi. L’umore andrà a gonfie vele, in generale, e creerà le condizioni per lasciarsi andare anche dal punto di vista emozionale. Quando anche Venere, a febbraio (e fino ad aprile), passerà in aspetto favorevole al tuo Sole, sarai nella fortunata posizione di poter realizzare un sogno nel cassetto, soprattutto di natura sentimentale”.

“Avrai la possibilità di arrivare dove indicano i tuoi desideri: sarai forte, inarrestabile, con tanta creatività e intuizione”.

Quale modo migliore, per i nati Leone, di avanzare verso i propri successi se non vestiti in pompa magna? Un look fiero, in chiave mannish e ovviamente completo di blazer gessato, farà al caso loro.

Vergine

“Non sempre le esperienze sono le stesse. Durante quest’anno che si sta chiudendo, a causa di Giove e Saturno contrari, tutto ti sarà sembrato complicato: alcune situazioni sono andate diversamente da come hai immaginato e probabilmente avrai pure perso fiducia. E anche a inizio 2025 potresti pensarla così. Alcune scelte importanti che possono riguardare la carriera, la vita di coppia, oppure i tuoi obiettivi di vita in generale, potrebbero metterti un po’ in crisi. Ma attenzione, basta pensieri del tipo “che sfortuna, capitano tutte a me”, perché il 2025 potrebbe finalmente regalarti diverse soddisfazioni“.

“Potrai finalmente iniziare un nuovo capitolo della tua vita senza più intoppi o rallentamenti”.

La buona sorte sembra essere dalla parte della Vergine in questo 2025, ma richiederà comunque la giusta dose di impegno da parte sua. Tutto, chiaramente, andrà organizzato nei minimi dettagli e per farlo occorre senza dubbio la praticità di un paio di eleganti pantaloni sartoriali.

Bilancia

“Il tuo quadro astrale nel 2025 sarà vivace e con un pizzico di imprevedibilità, come le tue emozioni. Molti pianeti quest’anno cambiano segno, e alcuni di questi si andranno a posizionare in aspetto un po’ sfidante rispetto al tuo Sole di nascita”.

“Questo passaggio astrologico richiede pazienza, lungimiranza e un po’ di prudenza in più per gestire qualche momento complicato. Tuttavia, si tratta di ostacoli che supererai con relativa facilità, grazie all’appoggio di pianeti importanti come Plutone in Acquario (il tuo punto fermo, solida roccia sui cui contare) e Urano in Gemelli, che da luglio a novembre ti ispirerà soluzioni creative, indovinate, geniali”.

Un 2025 ricco, dunque, per i nati sotto il segno della Bilancia che dovranno fare appello a tutto il proprio grande bagaglio di qualità per spuntarla. L’imprevedibilità del futuro che li attende può essere affrontata solo e soltanto con la capienza di una stilosissima borsa slouchy, pronta a contenere l’occorrente.

Scorpione

“Tenace e inossidabile, ecco come ti renderanno i transiti del 2025. Saturno continua ad essere in buon appoggio dal segno dei Pesci e fino ad aprile ci sarà anche Marte a sostenerti dal segno del Cancro. Il risultato di questo mix vincente? Grande energia, resilienza, forza di volontà, determinazione, capacità di portare a termine gli obiettivi. Quando poi anche Giove a giugno, passerà nel segno del Cancro, avrai pure un pizzico di fortuna in più dalla tua parte. Ti attende, dunque, un anno positivo, sotto numerosi aspetti. Con la vitalità e fortuna dalla tua parte, finalmente quest’anno potrai goderti la vita, cosa forse che non fai da parecchio, troppo tempo”.

“Cinque stelle quasi in tutto dunque, con alcune eccezioni per la prima decade che a causa del transito di Plutone in Acquario potrebbe vivere alcune inquietudini interiori. Se sei di ottobre il 2025 sarà un anno ricco di contrasti, ma potrai renderlo proficuo se saprai guardarti dentro nel profondo, affrontare le tue parti ombra, analizzare i tuoi blocchi interiori”.

Quello appena iniziato secondo gli astri sarà un anno fortunato per lo Scorpione, eppure non esente da contrasti: il nostro preferito attualmente, in materia di moda? L’improbabile combo mocassini e minigonna.

Sagittario

“Il 2025 nasce sotto il segno della riflessione. Non tutte le situazioni che ti hanno dato da pensare nel 2024 si sono completamente risolte. Giove (fino a giugno) e Saturno contrari richiedono ancora un po’ di attenzione nella gestione di alcuni problemi, personali o familiari, o perfino legati direttamente alla sfera economica, che ti porti dall’anno precedente. Nel periodo estivo, tuttavia, Saturno farà un breve sosta in Ariete, avrai la possibilità di affrontare e risolvere alcuni problemi che ti assillano con molta più facilità. Prima di agire o prendere qualsiasi decisione, però, chiediti cos’è che per te conta davvero“.

“Non dovrai farti scoraggiare da alcuni imprevisti e che ogni cambiamento si rivelerà favorevole, per la tua crescita e la tua felicità”.

I nati Sagittario all’ascolto si preparano a ricercare strenuamente l’equilibrio nel 2025: non un’impresa impossibile, con i piedi ben saldi dentro ad un paio di stivali alti dal tacco basso.

Capricorno

“Il tuo 2025 parte bene per lavoro, progetti, obiettivi di una certa portata. Grazie a Saturno, amico fino a maggio e poi nuovamente a settembre, riuscirai a indirizzare le tue energie verso le iniziative che ti stanno più a cuore. Potrai consolidare la tua posizione, realizzare una maggiore stabilità, cambiare alcune situazioni, e ovviamente in meglio”.

C’è poco da aggiungere: per il Capricorno si delinea un 2025 luminoso. E non vi è maniera migliore di riflettere la luce che con l’ausilio del perfetto assetto di gioielli, a partire da una vistosa collana.

Acquario

“Il 2025 rappresenterà il vero salto di qualità, probabilmente in tutti i campi. Ad appoggiarti in questo sfavillante anno ci sono Plutone in Acquario, Nettuno e Saturno in Ariete (da fine maggio a fine agosto), e… (tieniti forte) anche Urano. Il tuo astro guida, infatti, a luglio passa in Gemelli, segno in cui rimarrà fino a novembre per poi rientrarci definitivamente ad aprile 2026. Si tratta di un’ottima notizia, visto che il pianeta negli ultimi anni è stato per te fonte di imprevisti, situazioni inaspettate, problemi che possono aver coinvolto l’ambito domestico o familiare.

Senza dimenticare Giove, il pianeta dell’abbondanza e della fortuna, favorevole in Gemelli fino a giugno, che continuerà a regalarti buone occasioni, sia di natura finanziaria che emotiva. Un buon inizio anno per tutti, dunque, soprattutto per i nati della seconda e terza decade, sulle quali Giove eserciterà un’influenza maggiore”.

Quel che si dice un 2025 con i fiocchi per l’Acquario, il che è cade decisamente a pennello visto il recente, rinnovato successo dell’estetica Rococò. Scovarne uno da indossare tra i capelli, siamo certi, non sarà un problema.

Pesci

“Il nuovo anno inizia con il botto. Con Marte in trigono in Cancro e Saturno nel segno, avrai un boost energetico non da poco. I due pianeti ti regaleranno forza fisica, tenacia, costanza. Sarai una forza della natura e potrai realizzare più di un obiettivo, con il giusto impegno e tanta determinazione.

Nel tuo cielo rimane la dissonanza di Giove in Gemelli, ma solo per poco, visto che il pianeta a giugno passerà in Cancro, un transito che ti donerà serenità, benessere, allegria. Munisciti, dunque, di entusiasmo e speranza perché il 2025 promette momenti davvero piacevoli, e rispetto al passato anche occasioni migliori, sia nel privato che nella professione”.

Che sia finalmente giunto l’anno della svolta per i nati Pesci, dopo mille peripezie? Il bagaglio per il 2025 è leggero, ragion per cui una micro borsa di tendenza farà certo al caso loro.