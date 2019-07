Tutti i motivi per scegliere una doccia fredda al mattino

editato in: da

L’idea può non essere allettante, soprattutto in inverno, ma oggi ti sveliamo perché fare un doccia fredda al giorno può essere un ottimo rituale per salute ed umore e ti spieghiamo quali sono i numerosi benefici che forse ancora non conosci.

I motivi che tra doccia fredda o calda dovrebbero farti preferire la prima opzione sono davvero tanti; una bella doccia fredda al mattino stimola la circolazione sanguigna, l’ossigenazione dei tessuti e non solo. Ecco in dettaglio i principali benefici della doccia fredda

Benefici della doccia fredda

La doccia fredda migliora il sistema immunitario. L’acqua ghiacciata rallenta la circolazione periferica facendo affluire tutto il sangue agli organi vitali; in questo modo, quando la circolazione riprende normalmente, il sangue è più ricco di ossigeno ed i tessuti si riparano quindi più rapidamente, le funzioni celebrali e la respirazione risultano migliorate. Diversi studi hanno dimostrato che le persone che fanno la doccia con acqua fredda si ammalano meno.

Una doccia fredda al giorno ha effetti positivi sul dimagrimento. Ma come funziona? Apriamo una piccola parentesi: il tessuto adiposo può essere di due tipi:

tessuto adiposo bianco, costituito da cellule adipose più grandi e che tendono ad accumulare e crescere. Maggiore è il sovrappeso, maggiore sarà la presenza di questo tipo di tessuto;

tessuto adiposo bruno, costituito da cellule di dimensioni più piccole che svolgono importanti funzioni corporee e che sono metabolicamente più attive. Il tessuto adiposo bruno è già presente alla nascita e negli adulti si colloca solo in alcuni distretti corporei.

È stato dimostrato che l’esposizione giornaliera ad acqua fredda, specialmente se effettuata al risveglio, riesce gradualmente ed in parte a trasformare il tessuto adiposo bianco in bruno; che essendo molto più reattivo a sollecitazioni dietetiche, nell’ambito di una dieta ipocalorica, può favorire il dimagrimento.

Un altro beneficio della doccia fredda riguarda la salute e la lucentezza dei capelli. L’acqua fredda infatti fa rapidamente affluire sangue ai follicoli, stimola la crescita e aiuta a sigillare le cuticole dei capelli, riparandoli in modo naturale. Meno doppie punte e capelli più lucenti.

Anche la pelle trae enormi benefici da una bella doccia fredda. Infatti, mentre l’acqua calda elimina in modo aggressivo il film idrolipidico (lo strato oleoso che serve a mantenerla elastica ed idratata) e causa dunque secchezza della pelle ed un peggioramento di stati infiammatori come l’acne, l’acqua fredda al contrario agisce in modo più delicato, stimolando i vasi sanguigni, restringendo i pori, impedendo allo sporco di penetrare e donando alla pelle un aspetto più sano e levigato.

Infine, una doccia fredda è un ottimo modo di iniziare o finire la giornata, infatti, favorendo il rilascio di endorfine, contribuisce a ridurre lo stress, migliorare l’umore e rende la mente più concentrata e serena.

Doccia fredda controindicazioni

Per persone sane e che non soffrono di particolari patologie la doccia fredda non ha controindicazioni, se non il disagio momentaneo che può causare, ma al quale ci si abitua con il tempo. Detto ciò, è comunque meglio evitare acqua troppo fredda in caso di problemi cardiaci e dolori alla schiena, che potrebbero peggiorare con temperature dell’acqua troppo basse.