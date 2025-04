Cosa mangiare con l’ovaio policistico? Guida e menu pratico

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Fonte: iStock Persona che mangia un piatto a base di verdure

La Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è una condizione che coinvolge molte donne a livello endocrino e soprattutto in età fertile. La patologia si manifesta con sintomi quali irregolarità mestruali, acne, aumento di peso e difficoltà nel concepire. All’interno di questa sindrome l’alimentazione gioca un ruolo chiave, influenzando positivamente i livelli ormonali e il metabolismo dei nutrienti. Per questo motivo è necessario inserire tutta una serie di cibi all’interno della propria dieta quotidiana ed evitarne altri, che possono invece peggiorare il quadro della PCOS. In questo articolo, verranno analizzati i gruppi alimentari che favoriscono il benessere delle donne affette dalla sindrome dell’ovaio policistico e si fornirà un esempio di menù settimanale da rispettare.

Cos’è la sindrome dell’ovaio policistico?

La PCOS è una patologia ormonale caratterizzata da un’eccessiva produzione di androgeni (ormoni maschili) da parte delle ovaie. Ciò provoca uno squilibrio ormonale che provoca i seguenti sintomi:

Ciclo mestruale irregolare o assente;

Pelle grassa con imperfezioni ed acne;

Aumento di peso (soprattutto nella zona dell’addome);

Problemi di fertilità;

Nervosismo e irritabilità;

Irsutismo (crescita di peli eccessiva)

Ad oggi, non si conoscono le cause esatte che portano alla comparsa dei sintomi della PCOS, ma si ritiene che si tratti di un misto tra fattori genetici e ambientali.

Perché l’alimentazione è importante nella gestione della PCOS?

Avere un’alimentazione sana ed equilibrata, ma soprattutto specificatamente progettata per persone che soffrono di sindrome dell’ovaio policistico, è necessario per riequilibrare alcuni asset ormonali e contrastare sintomi provocati dalla patologia. L’alimentazione, composta da prodotti vegetali, integrali e a basso indice glicemico, permette di regolare i livelli di insulina e di zucchero nel sangue (glicemia). Inoltre, la scelta dei cibi giusti permette di ridurre l’infiammazione dei tessuti e migliorare la gestione del peso corporeo, favorendo anche l’equilibrio ormonale.

Alimenti consigliati nella PCOS

Carboidrati complessi a basso indice glicemico (IG): Cereali integrali (orzo, farro, avena, quinoa)

Legumi (lenticchie, ceci, fagioli)

Verdure a foglia verde

Questi alimenti aiutano a fornire macronutrienti essenziali per la creazione di energia cellulare (ATP), utile per le funzioni fondamentali di cellule e tessuti del corpo umano. Grazie alla scelta di alimenti a basso indice glicemico si riesce a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue.

Proteine magre: Pesce (salmone, sgombro, sardine)

Pollo e tacchino senza pelle

Uova

Tofu e tempeh

Le proteine magre supportano la massa muscolare e favoriscono la sazietà. Spesso, le donne affette da sindrome dell’ovaio policistico hanno un’irrefrenabile voglia di zuccheri semplici, che non va assecondata. Al contrario, ma vanno preferiti pasti che contengano al loro interno proteine ad elevato valore biologico e con un profilo amminoacidico completo.

Grassi sani: Olio extravergine di oliva

Avocado

Frutta secca (noci, mandorle)

Semi di lino e chia

I grassi insaturi contribuiscono alla salute cardiovascolare e ormonale. Acidi grassi e colesterolo non devono essere demonizzati, ma vanno assunti nelle giuste quantità per favorire la sintesi di ormoni essenziali per l’organismo e migliorare il benessere di organi e tessuti. Ovviamente, vanno prediletti grassi monoinsaturi, come quello contenuto nell’olio extravergine d’oliva servito a crudo, oppure grassi polinsaturi presenti all’interno di pesci grassi, come salmone e tonno freschi.

Frutta e verdura: Frutti di bosco, mele, pere

Verdure crucifere (broccoli, cavolfiori)

Spinaci, bietole, zucchine

Ricchi di fibre e antiossidanti, aiutano a combattere l’infiammazione. Gli alimenti vegetali rappresentano una delle categorie più importanti da inserire all’interno della dieta di un soggetto con PCOS, in quanto apportano grandi quantità di fibre utili per gestire la fame e per modulare l’assorbimento dei carboidrati a livello intestinale. Ciò evita picchi repentini della glicemia e quindi dell’insulinemia, che sono spesso correlati all’aumento di peso nella zona addominale.

Alimenti da limitare o evitare in caso di PCOS

Zuccheri semplici e raffinati: dolci, bevande zuccherate e pane bianco andrebbero limitati in quanto troppo ricchi di carboidrati semplici e con un elevato indice glicemico. Tali alimenti possono causare picchi glicemici e aumentare l’insulino-resistenza, predisponendo anche al diabete mellito di tipo 2.

dolci, bevande zuccherate e pane bianco andrebbero limitati in quanto troppo ricchi di carboidrati semplici e con un elevato indice glicemico. Tali alimenti possono causare picchi glicemici e aumentare l’insulino-resistenza, predisponendo anche al diabete mellito di tipo 2. Grassi saturi e trans: cibi fritti, margarine e snack confezionati sono associati a infiammazione e disturbi metabolici, oltre che ad un incremento della massa grassa corporea.

cibi fritti, margarine e snack confezionati sono associati a infiammazione e disturbi metabolici, oltre che ad un incremento della massa grassa corporea. Carni lavorate e insaccati: salumi, salsicce e carni lavorate contengono elevate quantità di grassi saturi e sodio, che possono predisporre a rischi cardiovascolari, ritenzione idrica e ipertensione arteriosa.

salumi, salsicce e carni lavorate contengono elevate quantità di grassi saturi e sodio, che possono predisporre a rischi cardiovascolari, ritenzione idrica e ipertensione arteriosa. Latticini ad alto contenuto di grassi: formaggi stagionati, panna e altri alimenti ricchi di grassi saturi (come le creme spalmabili) possono influenzare negativamente l’equilibrio ormonale.

Che effetti hanno la soia e i fitoestrogeni sulla PCOS?

Quando si va pensa a problemi di tipo ormonale e metabolico viene subito in mente la funzione di alimenti come la soia, che sono estremamente ricchi di fitoestrogeni. D’animo molecole naturali vanno a imitare gli estrogeni presenti fisiologicamente nel corpo umano e legandosi ai recettori presenti sui tessuti (in modo più blando), ne mimano gli effetti. In questo caso, essedo la sindrome dell’ovaio policistico associata ad un aumento del rischio metabolico con iperinsulinemia, alterata tolleranza al glucosio, alterazioni dell’assetti lipidico e aumento dello stress ossidativo, pare che i fitoestrogeni possano provocare un miglioramento dei sintomi della patologia. Molti studi hanno messo in luce la capacità degli alimenti ricchi in fitoestrogeni di ridurre la glicemia e l’insulinemia. Gli studi condotti su questo argomento sono ancora pochi e con coorti molto piccole, per questo sono necessari ulteriori approfondimenti in merito.

Schema dietetico settimanale per Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS):

Giorno Colazione Spuntino Pranzo Merenda Cena Lunedì Porridge con avena, frutti di bosco e semi di chia Yogurt greco con mandorle Insalata di quinoa, ceci, spinaci e avocado Una mela e un cucchiaio di burro d’arachidi Salmone al forno con broccoli e riso integrale Martedì Pane integrale con uovo e spinaci Una pera con 5 noci Zuppa di lenticchie e orzo, verdure grigliate Yogurt naturale con semi di lino Pollo alla piastra con zucchine e patate dolci Mercoledì Smoothie con banana, latte vegetale e proteine vegetali Carote e hummus Farro con tofu, piselli e carote Un kiwi e mandorle Filetto di pesce bianco con bietole e couscous integrale Giovedì Avena overnight con semi di lino, mela a cubetti Yogurt greco e frutta secca Insalata di fagioli neri, mais, lattuga e avocado Barretta proteica senza zucchero Tacchino al forno con verdure miste e quinoa Venerdì Toast integrale con ricotta magra e mirtilli Una banana e 2 noci del Brasile Zuppa di legumi misti e insalata mista Frullato con spinaci, mela e zenzero Merluzzo al cartoccio con fagiolini e miglio Sabato Pancake integrali con yogurt e lamponi Una mela con mandorle Riso venere con salmone affumicato e avocado Centrifuga di verdure Polpette di lenticchie con cavolo nero e orzo Domenica Pane integrale tostato con crema 100% nocciole e fragole Frutta fresca e semi di zucca Insalata con uova sode, tonno al naturale e pomodorini Yogurt greco con cannella Spezzatino di soia con piselli e purè di patate

Conclusione

La sindrome dell’ovaio policistico può essere una sfida, ma una dieta mirata rappresenta uno degli strumenti più potenti per gestirla al meglio. Mangiare in modo equilibrato, scegliere cibi ricchi di fibre, con basso indice glicemico e poveri di zuccheri semplici, può aiutare a ridurre i sintomi, migliorare l’equilibrio ormonale e aumentare la fertilità. Ricorda, però, che ogni corpo è diverso ed è necessario personalizzare la propria alimentazione con l’aiuto di un nutrizionista professionista per ottenere i migliori risultati.

Fonti bibliografiche:

Percentuali dei macronutrienti, it/tabelle-larn-2014/

Mehri J et al. The Effects of Soy Isoflavones on Metabolic Status of Patients With Polycystic Ovary Syndrome

Khani B et al.Effect of soy phytoestrogen on metabolic and hormonal disturbance of women with polycystic ovary syndrome. J Res Med Sci. 2011;16:297–302.