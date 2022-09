Cambio di stagione: cosa mangiare per affrontarlo al meglio

Dopo una Laurea in Scienze Agrarie e un Dottorato di Ricerca in Fisiologia dei Distretti Corporei, consegue una Laurea in Scienze della Nutrizione Umana e in Medicina e Chirurgia.

Il cambio di stagione

Il finire dell’estate ci espone ad un aumentato rischio di ammalarci di malattie infettive delle alte vie aeree. Uno dei fattori responsabili di questo fenomeno sono gli sbalzi di temperatura. Tipica di questa stagione è l’ampia escursione termica. La mattina presto fa freddo mentre a metà giornata le temperature si alzano sensibilmente. Abbiamo difficoltà ad abbigliarci nel modo più corretto (a cipolla, secondo quanto indicato dalla saggezza popolare). Succede allora che sudiamo e, come ci dicevano le mamme quando eravamo piccoli, il sudore ci si fredda addosso. Ma non è solo questione di temperature. Un ruolo importante è quello legato alla dieta.

La dieta di fine estate-inizio autunno deve essere caratterizzata dall’abbondanza di alimenti ricchi in vitamine e capaci per questo di sostenere la funzionalità del nostro Sistema Immunitario. L’alimentazione è anche il principale fattore in grado di determinare la composizione del microbiota intestinale. Quando siamo in condizioni di eubiosi (giusto assetto quali-quantitativo della flora batterica residente) il nostro corpo è più resistente ai malanni di stagione. In conclusione, durante il cambio di stagione è fondamentale curare l’alimentazione. Vediamo allora come fare.

La dieta del cambio di stagione

La dieta di riferimento, da un punto di vista qualitativo, deve ispirarsi al modello della Dieta Mediterranea. Tra gli alimenti più frequentemente consumati ci saranno, dunque, frutta e verdura di stagione. Vengono poi i cereali (orzo, farro, riso, kamut) e gli pseudocereali (grano saraceno, miglio, sorgo, amaranto) meglio se nella loro versione integrale. L’apporto proteico è garantito dalla abbondante presenza dei legumi (ceci, cicerchie, fagioli, lenticchie, fave). Seguono i derivati del latte ottenuti tramite un processo di fermentazione (yoghurt e kefir). Con una frequenza di due volte a settimana è consigliabile portare sulla tavola del pesce azzurro (sgombro, alici, sarde, spatola…). Carne bianca e carne rossa, seppur ottime fonti di proteine dall’elevato valore biologico, dovranno essere consumate un paio di volte a settimana. Stesso discorso vale per le uova.

Gli alimenti che non devono mancare

Con il finire dell’estate la natura ci offre alimenti che per via della loro composizione in micronutrienti sono capaci di sostenere la funzionalità del nostro Sistema Immunitario proteggendoci così dai malanni di stagione. Tra questi alimenti non devono mancare:

i cachi;

la zucca;

la melagrana.

Cachi

Cento grammi di cachi forniscono all’incirca 65-70 kcal. Contengono potassio che gli conferisce spiccate proprietà diuretiche. Altri sali minerali ben rappresentati sono il fosforo, il magnesio, il calcio ed il sodio; solo in tracce si ritrovano il selenio ed il manganese. Con il loro bel colore arancione i cachi sono ricchi anche di beta-carotene, precursore della vitamina A: si stima che 100 grammi di prodotto fresco apportino 1,4 mg di retinolo equivalenti. Il cachi acerbo è una miniera di tannini che producono sui denti o nella bocca l’effetto astringente (si dice che allappano). Durante la maturazione, la quantità di tannini si riduce fortemente, viceversa, gli zuccheri (fruttosio e glucosio) aumentano.

Come per tutti gli altri frutti, la buccia dei cachi è ricca di polifenoli e di carotenoidi. Gli scienziati hanno sottoposto gli scarti della lavorazione di questi frutti a diversi tipi di processi come la disidratazione e la polverizzazione. Si ottiene così una polvere ricca di antiossidanti che, aggiunta agli alimenti, esercita un effetto benefico sul microbiota intestinale. L’idea è venuta ai ricercatori dell’Università Politecnica di Valencia e dell’Università di Valencia, in Spagna. Da questa idea ne è uscito uno studio pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry. Fibre e antiossidanti sono ingredienti essenziali per il benessere del nostro intestino e i cachi ne sono ricchi. Per questa ragione il consiglio è quello di consumare i cachi con la buccia.

Zucca

La zucca è, al contrario di quello che molti pensano, un alimento a basso contenuto calorico. Il suo apporto energetico è pari a 17 kcal ogni 100 grammi di polpa. Tra i suoi componenti principali annoveriamo il betacarotene, la vitamina A, le vitamine del gruppo B e la vitamina E. Quest’ultima in particolare gioca un ruolo importante per le sue note proprietà antiossidanti. La zucca è inoltre ricca di sali minerali come calcio, sodio, potassio, fosforo, rame, magnesio, ferro, selenio, manganese e zinco. In ultimo nella sua polpa troviamo una discreta quantità di fibre alimentari e una vasta gamma di aminoacidi, tra cui l’arginina, la tirosina, il triptofano, l’acido aspartico e l’acido glutammico.

Bisognerebbe incoraggiare il consumo di zucca che, oltre ad essere deliziosa in certe preparazioni, svolge un ruolo importantissimo per la nostra salute. In virtù della sua composizione in micronutrienti la zucca è in grado di prevenire il diffondersi delle infezioni. Alcuni autori hanno dimostrato le sue proprietà antibatteriche nei confronti di Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus e Escherichia coli. I semi di zucca (altro alimento di cui incoraggiare il consumo) contengono anch’essi sostanze ad azione anti-batterica. Gli scienziati hanno isolato una molecola indicata con l’acronimo di PSP-I (protein-bound polysaccharide) che in certe concentrazioni dimostra avere anch’essa spiccate proprietà antibatteriche nei confronti dei tre batteri sopra citati

Melagrana

La pianta del melograno produce una bacca provvista di una buccia molto dura e coriacea e contenente oltre 600 semi per frutto. I semi, detti arilli, sono circondati da una polpa traslucida che vira dal bianco al rosso rubino a seconda della varietà e del grado di maturazione. I chicchi possono essere consumati direttamente ma dato che la parte commestibile è la polpa traslucida che aderisce saldamente al seme, per poter inghiottire la polpa occorre inghiottire anche il seme, piccolo e di consistenza legnosa. Per questa ragione la gran parte dei consumatori preferisce assumerne il succo. Bisogna però precisare che i succhi di produzione industriale sono miscele ottenute dalla spremitura di agrumi, lamponi, ribes con l’aggiunta di aromi naturali mentre il succo di melagrana rappresenta una percentuale minore.

Le proprietà benefiche del frutto sono da tempo note e vengono costantemente confermate a livello scientifico. In letteratura si parla dell’effetto antilipidemico (riduzione del colesterolo cattivo o LDL) e dell’effetto antiossidante (capace di neutralizzare l’azione dei radicali liberi). Il succo di melagrana contrasta l’insulino-resistenza, stimola la funzione delle cellule beta pancreatiche responsabili della sintesi di insulina e induce una riduzione dei livelli di glucosio basale in soggetti diabetici. L’acido ellagico, abbondante nel succo di melagrana, è un polifenolo dall’elevato potere antiossidante e in grado di prevenire alcune forme tumorali, in particolare il tumore della prostata. Scorrendo l’elenco delle pubblicazioni si ha l’impressione che non ci sia una cosa a cui la melagrana non possa fare bene. Uno dei meccanismi d’azione da chiamare in causa è l’elevato potere antiossidante. Il test ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) ci consente di misurare l’azione antiossidante di alimenti e integratori e si basa sulla capacità di una sostanza antiossidante di inibire la degradazione ossidativa di una molecola fluorescente provocata dalle specie reattive dell’ossigeno. Per contrastare i danni ossidativi si consiglia di assumere almeno 2000 Unità Orac/die. Ebbene, 100 gr di succo di melograno forniscono fino a 6000 Unità Orac/die. Una medicina più che un alimento!