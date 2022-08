“Francesco Totti fugge da Roma e da Ilary”. Dove si trova e perché non è un caso

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo la parola fine alla loro matrimonio, non passa giorno che non si parli di loro: la conduttrice e l’ex calciatore – sebbene abbiano chiesto rispetto per la loro privacy – sono diventati i protagonisti di questa estate bollente. E mentre Ilary sta cercando di ricominciare rifugiandosi nell’affetto dei suoi cari, Totti ha deciso di fuggire via da Roma, lontano dall’uragano mediatico che ormai da settimane lo sta travolgendo.

Francesco Totti, la fuga da Roma

Dopo l’annuncio del divorzio con Ilary Blasi, Francesco Totti si è trincerato nel silenzio. Malgrado negli ultimi giorni alcune indiscrezioni avessero rivelato che avrebbe presto raccontato la sua verità, in realtà l’ex capitano della Roma ha preferito stare lontano da tutto e tutti, rivolgendosi solo agli amici più cari.

Da giorni Totti non dà più sue notizie sui social, tanto che in molti avevano ipotizzato una fuga d’amore con Noemi Bocchi. Pare però che le cose siano andate diversamente: secondo il portale Dagospia, Totti non sarebbe andato a vivere dalla sua nuova fiamma, ai Parioli, in quel condominio diventato ormai meta di appostamento di paparazzi che non lo mollano neanche di notte. Avrebbe deciso invece di prendersi una pausa – senza la sua nuova fiamma – e sarebbe scappato con un amico alle Terme dei Papi, a Viterbo. Un modo per allontanarsi dalla tempesta mediatica che l’ha investito in queste ultime settimane, in attesa che le acque tornino calme.

Di certo non deve essere un momento semplice per Totti, sempre più lontano dalla sua famiglia. Come sempre, il condizionale è d’obbligo, ma è facile ipotizzare che l’ex calciatore si sia allontanato dalla Capitale, cercando di trovare un po’ di pace e tranquillità nella vicina Viterbo.

Ilary Blasi, la rivincita sui presunti tradimenti

Dopo quasi vent’anni d’amore, dirsi addio non è facile: non si conoscono (ancora) le motivazioni che hanno portato alla fine del matrimonio di Ilary e Francesco, ma il cerchio in questo momento sembra chiudersi attorno ai presunti tradimenti dello sportivo.

Mentre pare che Ilary stia attraversando un momento di rinascita – e il suo profilo Instagram sembra parlare chiaro – Totti si è chiuso in un silenzio tombale sempre più sospetto.

La conduttrice ha scelto prima di volare in Tanzania, un viaggio per fuggire dal clamore mediatico che si sarebbe scatenato attorno a lei, specialmente per preservare i figli, poi il ritorno nella villa di Sabaudia dove sta trascorrendo giornate all’insegna del relax e della spensieratezza circondata dai suoi affetti.

Lo stesso non può dirsi però per Francesco: la sua “fuga” da Roma non sembra certo una casualità. In molti dicono servirebbe a sviare l’attenzione sulla relazione con Noemi Bocchi, che, sempre secondo indiscrezioni e pettegolezzi, starebbe continuando lontano da sguardi indiscreti. “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”, ha confidato Francesco Totti all’amico Alex Nuccetelli.

In attesa che ognuno racconti la (propria) verità, una cosa è certa: il matrimonio tra Ilary e Totti è irrimediabilmente compromesso.