Le sorelle Ferragni a “X Factor”, look a confronto: lo stile è una questione di famiglia

Sono le tre sorelle più famose dei social ed è raro vederle insieme. Chiara, Valentina e Francesca Ferragni hanno stupito tutti presentandosi tra il pubblico di X-Factor con dei look a dir poco meravigliosi, che confermano ancora una volta come lo stile per queste tre donne sia proprio una questione di famiglia. Ognuna con il proprio gusto (ma rigorosamente in pantaloni), le sorelle Ferragni non sono passate di certo inosservate e il popolo di Instagram è assolutamente d’accordo: sono una più bella dell’altra.

Chiara Ferragni diva moderna con micro top e guanti lunghi

Influencer, imprenditrice, mamma dolcissima e anche futura conduttrice del Festival di Sanremo. Ma se c’è una cosa che abbiamo imparato di Chiara Ferragni è che lei non segue le mode: le detta. Abbiamo visto negli ultimi post su Instagram look che hanno destato un certo scalpore tra i “puritani” della moda, da quelli all’insegna della nudità sfoggiati alla Paris Fashion Week fino agli ultimi indossati in occasione di un viaggio in Giordania (e ritenuti fuori luogo da alcuni).

Stavolta, però, la splendida Chiara ha messo d’accordo proprio tutti. Il look sfoggiato nell’ultima puntata di X-Factor, a cui ha partecipato “in incognito” tra il pubblico insieme alle sorelle Valentina e Francesca per sostenere la squadra del marito Fedez, è semplicemente impeccabile: pantaloni classici a vita alta, micro top tempestato di pietre e guanti lunghi da diva d’altri tempi. Tutto rigorosamente total black, che si sa che il nero sta bene su tutto.

Capelli lisci e sciolti sulle spalle, maxi orecchini a goccia e un make-up sui toni naturali del rosa hanno fatto il resto. E dobbiamo ammettere che Chiara in un colpo solo ci ha fatto dimenticare per un momento i look pazzeschi di Ambra Angiolini ad X-Factor.

Valentina Ferragni elegantissima in top bustier

La lingerie a vista è di gran tendenza in questo 2022, come dimostrano le grandi star italiane (e non solo). Da Laura Chiatti a Elisabetta Gregoraci, da Anna Tatangelo fino a celebs del calibro di Eva Longoria e Rihanna (in versione sexy premaman), tante donne bellissime ci hanno mostrato come si possano indossare capi sensuali e generalmente nascosti con stile ed eleganza. E sulla scia di questa moda del momento Valentina Ferragni ha costruito un look sensazionale per la sua partecipazione a X-Factor.

Semplice, quasi minimale e spoglio ma proprio per questo in grado di valorizzarla ben più di altri outfit che le abbiamo visto indosso. L’influencer ha abbinato un top bustier senza bretelle a dei pantaloni palazzo super comodi, entrambi in un delicato denim felpato sui toni del grigio. Inusuale e originale ma certamente di grande effetto, reso ancor più chic dal raccolto classico (quasi da sposa) e dai gioielli in oro bianco del suo brand.

Non deve essere un periodo semplice per la dolce Valentina che, dopo dieci anni di amore, ha annunciato la rottura con il fidanzato storico Luca Vezil. Non mancano i gossip e le voci su flirt (o presunti tali), ma lei sembra che stia reagendo alla grande ed è più bella che mai.

Francesca Ferragni, mamma sporty chic

Le tre sorelle Ferragni sono un bel colpo d’occhio l’una al fianco dell’altra: visi d’angelo, chiome bionde e dei sorrisi che potrebbero illuminare anche le giornate più uggiose. Per completare il power trio a X-Factor non poteva mancare Francesca, la sorella “meno famosa” per certi versi ma che con il tempo e la sua infinita dolcezza è riuscita a far breccia nel cuore di tantissimi fan.

Sobria e mai sopra le righe, Francesca Ferragni ha optato per un look che in parte richiama quello delle sorelle, ma con il suo tocco personale. L’orgogliosa mamma di Edoardo ha scelto dei pantaloni palazzo color tortora con cinturino nero in pelle, lasciando la pancia in bella vista con un crop top a maniche lunghe che scopre le spalle, accarezzate dalle morbide onde bionde dei capelli. Una mamma sporty chic e in formissima.