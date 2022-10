Fedez: “I regali più belli della mia vita”. I suoi 33 anni dopo il tumore

Ci sono compleanni che hanno un sapore speciale, sono quelli che si celebrano dopo una “tempesta”. Perché quando si superano ostacoli difficili e dolorosi, la gratitudine nei confronti della vita – e di quello che si ha – diventa ancora più profonda. E lo racconta alla perfezione Fedez che festeggia il compleanno dei suoi 33 anni dopo aver combattuto contro un tumore. Una malattia che lui ha affrontato condividendola attraverso i social per arrivare agli altri, anche a coloro che – come lui – stavano affrontando un percorso difficile. E oggi i rapper si mostra con i regali più belli che gli ha fatto la vita, che non sono i successi o i soldi, ma le persone: per lui quelle più importanti.

Fedez, il post di gratitudine che parla dei regali più belli

Ci vuole coraggio ad affrontare una malattia. Lo sa bene chi ci è passato: ognuno con la propria storia, le proprie reazioni, il modo di vivere i momenti più difficili. Fedez, ad esempio, da quelle storie cariche di dolore in cui annunciava di stare male ha deciso di seguire la strada della condivisione. Altri hanno fatto come lui, altri ancora hanno deciso di affrontare questi momenti in solitudine, lontani dal clamore mediatico.

E Fedez in questi mesi ha contnuato ad aggiornare i suoi tantissimi follower, proprio di recente lo ha fatto con una storia in cui raccontava del controllo a sei mesi dall’intervento di rimozione del tumore. E ora, in occasione del suo compleanno, il rapper ha voluto sottolineare – ancora una volta – quali sono i doni più importanti che ha ricevuto dalla vita. Lo ha fatto con un post Instagram che è un dolcissimo ritratto di famiglia. Nello scatto si vedono lui, la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. Ad accompagnarlo parole che sono l’essenza stessa del concetto di famiglia e amore. “Oggi sono 33 anni e loro sono i regali più belli che la vita mi abbia dato”.

Non serve altro. Perché l’amore sta tutto lì, in una semplice frase che va al di là del successo, dei guadagni, della vita raccontata sui social. Va oltre e mostra l’amore. Un amore che in questi mesi è stato accanto a Fedez in ogni passo importante.

Fedez, Chiara Ferragni la roccia nei momenti più difficili

C’è un nome che significa forza e sostegno nella vita di Fedez. È quello di sua moglie Chiara Ferragni che è sempre stata al suo fianco, nei momenti più duri è stata la roccia alla quale aggrapparsi. E lo ha detto lo stesso rapper quando, sul palco del concerto benefico Love Mi, le ha dedicato parole inequivocabili. “Poi ringrazio la persona più importante che mi è stata vicina e che è mia moglie“. Aveva detto da quel palco che era anche simbolo di rinascita. E lei, tra il pubblico, non era riuscita a trattenere le lacrime.

In merito ai figli il rapper aveva svelato, rendendo noti alcuni audio con il suo psicologo, la paura più grande: “Non voglio morire… Non voglio morire… i miei figli non si ricorderanno neanche di me”, lo si sentiva dire al terapeuta. Un pensiero che si riesce a comprendere e che tocca il cuore. In quella occasione aveva aggiunto una frase a commento dell’audio: “Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore”. Così ha fatto, perché il suo dono più grande è tutto lì, in quella foto per i suoi 33 anni, stretto intorno a lui.