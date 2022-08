Anna Tatangelo, il top lingerie che solo lei indossa così

Fonte: IPA Anna Tatangelo

Ad Anna Tatangelo bastano un paio di jeans e un top minimal color cipria per accendere una notte di fine estate. La cantante di Sora si è infatti esibita per il centenario dell’incoronazione della Madonna Addolorata del Romitello.

Anna Tatangelo, il top effetto nude

Anna Tatangelo si è presentata sul palco con una mise tanto semplice quanto sensazionale. Niente costumi appariscenti, abiti elaborati ma un look quasi da ragazzina che però sa lasciare senza fiato.

Dunque, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha indossato un top-lingerie in stoffa lucida, color rosa cipria che crea un effetto nude. Le spalline sono sottili e lo scollo a V esalta il décolleté, realizzando un magnifico gioco push-up.

Per stemperare l’audacia del top, la cantante lo abbina a un paio di jeans e a delle sneaker bianche. Mentre i lunghi capelli sono raccolti di una coda di cavallo. E il resto della magia è creato dalle canzoni che l’hanno resa famosa.

Fonte: IPA

Il concerto è un successo e ad accogliere Anna c’è una folla immensa, d’altro canto l’evento rappresenta i festeggiamenti “laici” di una importante celebrazione religiosa che riguarda la Madonna del Romitello cui la comunità di Borgetto, in provincia di Palermo, è particolarmente devota.

Anna Tatangelo, regina in bikini

La Tatangelo anche quest’anno è indubbiamente tra le regine dell’estate vip. Le sue foto in bikini su Instagram fanno impazzire i follower, mentre le sue ultime esibizioni sono un trionfo e confermano l’affetto che i fan hanno per lei.

Fonte: IPA

Intanto, per l’autunno ci aspettano grandi cose da parte di Anna. A metà agosto il suo nome è spuntato tra i papabili per la conduzione del programma Mediaset, La Talpa. Dunque, potremmo vederla nelle vesti di nuovo di presentatrice dopo Scene da un matrimonio. Anche se pare sia in competizione con Stefania Orlando per quel ruolo che nel lontano 2003 fu di Maria De Filippi. Ma ancora è presto per definire i giochi e Anna si gode gli ultimi scampoli d’estate con suo figlio Andrea, avuto dalla relazione con Gigi D’Alessio che qualche settimana fa ha postato sui social il rato scatto di un bacio con la sua attuale compagna, Denise Esposito, di cui ha sempre voluto difendere la privacy e la discrezione.