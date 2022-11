“X Factor”, Ambra Angiolini pantera rossa: il look anni ’60 del secondo live

Fonte: IPA Ambra Angiolini, il look del secondo live di X Factor

Ieri sera è andato in onda il secondo live di X Factor 2022 che ha visto come ospite d’onore Morgan, storico giudice della competizione canora che dopo otto anni è tornato sul palco. Morgan si è esibito con un omaggio musicale a David Bowie (suo grande idolo) e a se stesso cantando la splendida Altrove, ossia il primo singolo che ha pubblicato come solista dopo lo scioglimento dei Bluvertigo.

I protagonisti assoluti del secondo live di X Factor, oltre a Morgan, sono stati ovviamente cantanti in gara – tra cui è stato eliminato Iako della squadra di Rkomi – e i giudici che, come ogni settimana, hanno sfoggiato look decisamente originali e perfetti per una prima serata. Se il completo Gucci bianco e nero di Fedez è la quintessenza dell’eleganza, stavolta a stupire è stata Ambra con il suo vibrante outfit total red che ci ha dato l’ispirazione perfetta per un outfit in tema Christmas Party.

Ambra Angiolini, la pantera rossa di X Factor

Ogni settimana Ambra Angiolini sembra essere più a suo agio nel ruolo di giudice di X Factor. Concentratissima sulla propria squadra, l’attrice lascia fuori dal lavoro tutti i problemi e le polemiche che che sta affrontando per via della casa in cui vive (polemiche che sono valse anche un Tapiro d’oro ai proprietari) e ogni settimana ci allieta con outfit bellissimi.

Smessi i pantaloni in pelle (o vinilici) con addominali in vista, la Angiolini questa settimana ha optato per un mini-dress rosso cut out abbinato a calze super coprenti tono su tono e a un paio di decolleté con cinturino glitterate che un po’ ricordano quelle di Dorothy del Mago di Oz ma in versione super zeppa!

L’outfit di Ambra ha strizzato palesemente l’occhio alla moda anni ’60 ma può essere anche un’idea da cui prendere spunto per un look da festa di Natale. Le calze super coprenti colorate, in particolare, sono un grande trend di questo autunno/inverno tanto che, in versione azzurro cielo, sono state indossate anche da Paola Barale nella puntata di sabato scorso di Ballando con le stelle.

Ambra, per dare risalto al suo outfit da pantera rossa, ha optato per un trucco più semplice del solito, matita nera super sfumata e labbra rosate luminose, rinunciando per una sera ai suoi ormai iconici rossetti super colorati.

Francesca Michielin: torna il blazer oversize che tutte vorremmo

La scorsa settimana era stata Francesca Michielin la reginetta di X Factor con i suoi abitini super luccicanti ma, per la seconda puntata dei live la cantante e presentatrice è tornata ad indossare i suoi amatissimi maxi blazer (che tutte vorremmo).

La Michielin stavolta ha reso super sensuale la giacca oversize con una camicia aperta fin sotto al seno da cui si intravedeva un reggiseno gioiello, altra tendenza del momento.

Dell’outifit da secondo live di Francesca da copiare sono gli accessori: la rosa rosso al collo abbinata a una coda wet dà delle vibes spagnoleggianti pazzesche ed è un’idea vincente per dare un tocco in più a qualsiasi look.

Per quanto riguarda il trucco, la Michelin continua ad essere luminosissima seguendo la tendenza del momento che vuole occhi messi in evidenza da una pioggia di glitter!