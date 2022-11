Chiara Ferragni, il look a Petra fa discutere: gli scatti su Instagram

Fonte: Instagram-IPA Chiara Ferragni: i look pazzeschi (e da censura) alla Paris Fashion Week

I look di Chiara Ferragni sono sempre destinati a far discutere, nel bene e nel male. L’influencer e imprenditrice lo sa bene. Per visitare una delle sette meraviglie del mondo, Petra in Giordania, ha optato per un outfit molto particolar, con ruches e piercing, che tuttavia non ha convinto i follower. Non ha rinunciato allo stile e al trend, e ha ricevuto diverse critiche per la sua mise.

Chiara Ferragni a Petra: il look su Instagram non convince

Chiara Ferragni ci ha abituati ad osservare la sua vita su Instagram: viaggi, vacanze, momenti felici (o anche difficili, come nel caso del tumore di Fedez). Una donna social, che ha costruito il suo impero sfruttando le immense possibilità offerte dal web. La carriera della Ferragni, tuttavia, è iniziata proprio nel mondo della moda, dove ne è una intenditrice, e anche una “influencer”: ispira trend e tendenze da ormai diversi anni.

Con il suo team, ha scelto di recarsi in Giordania: non si conoscono i dettagli del progetto lavorativo, ma ovviamente ha condiviso degli scatti su Instagram a Petra. Prima è andata in un resort ad Amman – quasi da mille e una notte – e in seguito ha avuto la possibilità di visitare una delle meraviglie del mondo, la quinta della sua vita.

Il look della Ferragni a Petra, tuttavia, non ha convinto pienamente i follower, che hanno deciso di esprimere la propria costernazione sul social. Il trend del total violet è sicuramente d’ispirazione, e gli accessori sono perfetti, ma non è stato particolarmente gradito nel complesso.

Chiara Ferragni, le critiche per il suo look a Petra

“L’abbigliamento giusto per andare a Petra”, ha commentato qualcuno, inserendo anche una emoji che ride fino alle lacrime. “Mi sembra l’abbigliamento giusto“, e ancora: “Che scarpe orrende, devo dire comodissime per il deserto”. Qualcuno ha fatto notare che il completo a pigiama non è affatto adatto per l’occasione. Purtroppo, come sempre, ci sono anche follower che hanno esagerato con i toni, arrivando a scriverle che è “ridicola“.

Il total violet è il trend dell’autunno

Per l’autunno 2022, il viola è uno dei colori da usare come ispirazione. Naturalmente un’influencer come Chiara Ferragni non avrebbe potuto non cedere al trend: il look monocromatico con questa nuance è firmato dalla Maison Bluemarine. La tuta in raso fa parte della collezione autunno/inverno 2022/2023.

Indubbiamente è un outfit d’impatto, non solo per il colore, che spesso è anche difficile da portare, oltre che da abbinare. I pantaloni cargo, con zip sugli orli, sono coordinati con una camicia con ruches sul décolleté: maniche e laccetti completano il modello, di certo particolare.

Tra gli accessori sfoggiati da Chiara Ferragni a Petra, non possiamo non menzionare gli stivali borchiati, gli occhiali da sole e una minibag firmata da Louis Vuitton. Il dettaglio imperdibile? Il “finto” piercing, di certo inedito per l’imprenditrice. Per lei, questo è un viaggio importante, ma di lavoro: è presente la crew, ma non la sua famiglia. Fedez, infatti, è rimasto a Milano con i figli. “Era un mio sogno visitare questo posto per così tanto tempo e oggi l’ho realizzato”, ha scritto su Instagram.