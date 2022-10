Eva Longoria infiamma la Paris Fashion Week

A lezione di stile da Eva Longoria che, anche in occasione della Paris Fashion Week, non ha deluso le aspettative. L'attrice e imprenditrice si è recata nella Capitale francese per assistere alla sfilata dell'amica Victoria Beckham nella splendida cornice della Chiesa di Val-de-Grâce, indossando un abito lingerie di gran classe, audace ma con quel tocco chic che non guasta mai.