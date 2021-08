“Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio in lite per Anna Tatangelo”: l’indiscrezione

editato in: da

Secondo alcune indiscrezioni, Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio avrebbero litigato per via di Anna Tatangelo. A svelarlo è il settimanale Chi, che racconta di tensioni fra i due cantanti, amici di vecchia data, legate ad Anna e al nuovo compagno, Livio Cori.

Sarebbe stato proprio Nino D’Angelo infatti, per via di alcune collaborazioni musicali, a portare il rapper nella vita di Gigi D’Alessio. Come è noto, Livio ha rubato il cuore della Tatangelo dopo l’addio a Gigi. Con l’artista napoletano la cantante di Sora ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. A mesi di avvistamenti e indiscrezioni, è seguito un servizio fotografico che ritraeva la coppia innamorata e felice durante una vacanza in Puglia.

La Tatangelo sembra essersi lasciata alle spalle il legame con D’Alessio ed è pronta a riprendere in mano la sua esistenza. Nato e cresciuto nei quartieri spagnoli, Livio è un rapper molto apprezzato della scena underground. Nel 2019 ha partecipato a Sanremo insieme a Nino D’Angelo con il pezzo Un’altra luce. Indicato da molti come il volto dietro il misterioso artista Liberato, è anche un attore e ha preso parte a Gomorra.

Per il settimanale Chi, le tensioni fra Gigi e Nino, sarebbero nate proprio per via dell’amicizia di quest’ultimo con Livio Cori. Dopo l’addio a Gigi, Anna ha scelto di proteggere la sua vita privata anche per il bene di Andrea, il figlio nato dal legame con il cantante.

D’Alessio invece ha iniziato a frequentare, sempre in segreto, Denise Esposito, giovane fan conosciuta durante un concerto a Capri nel 2020 con cui ci sarebbe stato un travolgente colpo di fulmine. Sarà proprio lei, secondo le indiscrezioni e alcune foto in barca, a renderlo padre per la quinta volta. La ragazza infatti è incinta e in autunno darà alla luce il quinto figlio dell’artista. In passato Gigi è già stato legato, oltre che ad Anna da cui ha avuto Andrea, a Carmela Barbato. Dall’ex moglie ha avuto tre figli: Claudio, che l’ha già reso nonno per ben due volte, Ilaria, studentessa modello molto popolare su Instagram, e Luca, che ha deciso di seguire le orme del suo famosissimo papà.