Isola, la lite Ilary Blasi con Akash e tre cose che (forse) vi siete persi

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

La lite fra Ilary Blasi e Akash Kumar, la scelta di Andrea Cerioli di non partecipare alle prove e la punizione di Fariba: la puntata del 17 maggio dell’Isola dei Famosi è stata ricca di momenti clou. Il gioco è ormai entrato nel vivo e i naufraghi stanno facendo sempre più i conti con la stanchezza e la fame. Anche in studio, complice la presenza di alcuni ex concorrenti, la tensione non manca.

Scopriamo le pagelle ai protagonisti e ai momenti clou della puntata del 17 maggio dell’Isola dei Famosi.

AKASH KUMAR – Dopo aver annunciato su Instagram che non avrebbe più partecipato al programma, il modello è apparso in studio. Ilary Blasi non ha perso occasione per punzecchiarlo: “Akash Kumar aveva detto che non sarebbe più venuto – ha esordito la conduttrice, presentando gli ospiti in studio -, e invece è ancora attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma”. Il modello ha replicato immediatamente, minacciando di andarsene: “Io non sarei più venuto, e dichiaro di non voler venire più, perché non c’è rispetto per me – ha replicato. Se vuoi posso anche andare via adesso. Vado via”. La presentatrice però gli ha chiesto di rimanere. Alla fine della puntata Akash però è apparso deciso ad andarsene dopo aver visto una clip ironica su di lui. Pronta la reazione di Ilary che ha dato segno di non credergli: “Ci vediamo venerdì”, ha concluso. Un po’ di autoironia non guasterebbe a Kumar che, forse, sin dall’inizio dell’Isola dei Famosi si è preso un po’ troppo sul serio. VOTO: 4.

AWED – Dopo settimane sottotono, lo youtuber ha finalmente mostrato tutta la sua grinta. Prima è riuscito a conquistare un panino, tenendo in braccio Isolde Kostner per due minuti, poi ha battuto l’ex sciatrice nella prova leader, mandandola in nomination. Una vera e propria rivincita per Awed che forse, solo ora, ha deciso di mostrare il suo lato più autentico. “Questa cosa finirà nella mia pagina Wikipedia”, ha scherzato con Ilary Blasi. VOTO: 7.

ANDREA CERIOLI – Provato dalla fame e dai tanti chili persi, Andrea si è rifiutato di partecipare alla prova dell’elastico. L’ex tronista ha regalato la vittoria (e l’immunità) a Diamante, scegliendo di non giocare. “Sono a pezzi, sono stanco, questa dove c’è bisogno di far resistenza non riesco a farla”, ha svelato. La sua scelta ha creato disappunto in studio. “Ma almeno provaci, fai uno sforzo”, ha chiesto Ilary Blasi, incontrando però un netto rifiuto. Poco dopo anche Tommaso Zorzi ha criticato la scelta di Andrea: “Capisco la fame, capisco la fatica, ma non è stato nemmeno sportivo comportarsi così”, ha sottolineato. I naufraghi prima di partecipare sapevano perfettamente cosa sarebbe accaduto nel gioco. Di certo Cerioli è stanco e provato, ma un tentativo avrebbe potuto farlo. VOTO: 5.