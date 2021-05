Isola, Akash non ci sarà più: l’addio a Ilary Blasi

editato in: da

Akash dice addio all’Isola dei Famosi: il modello non sarà più ospite del programma condotto da Ilary Blasi. A svelarlo è stato proprio l’ex naufrago che su Instagram ha annunciato la scelta di non partecipare allo show. “La mia esperienza in studio termina qua…non sarò più presente. Questa è una mia scelta”, ha detto. Akash ha poi chiarito di aver preso spontaneamente questa decisione: “È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche”, ha aggiunto.

L’avventura di Akash sull’Isola dei Famosi è stata molto particolare, segnata spesso dalle polemiche. Il modello aveva scelto di lasciare l’Honduras, rifiutandosi di restare a Playa Imboscada e continuare il gioco. Non solo: si era reso protagonista di diversi scontri con Tommaso Zorzi e Ilary Blasi. Proprio riguardo la presentatrice aveva detto: “Io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Totti io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo. […] Io sono un top model, fatele voi sei sfilate campagne a New York e a Londra. Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla D’Urso a prendersi due soldi, ma io non li conosco. Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non manca. E voi maschi che dite che non faccio nulla, fate la metà delle cose che ho fatto io! Lo so ragazzi che sono troppo bello, mi avevano detto di restare a New York e non tornare in Italia”.

Poco dopo aveva criticato aspramente il programma: “Io non volevo fare gli inciuci capite? Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei rimasto, ma non mi interessa non stavo bene con me stesso lì dentro. Mi stavano arrivando attacchi di panico e non stavo bene mentalmente. Quindi se non vi piaccio a me va bene così, a me non cambia nulla. Ragazzi vi stanno prendendo per i fondelli, ma davvero. Ecco perché tanti giovani vedono Netflix, Prime e Sky, perché la tv fa schifo, non c’è un programma decente”.

In seguito Akash Kumar era apparso nello studio dell’Isola dei Famosi, promettendo uno scontro con Tommaso Zorzi che, di fatto, non c’è mai stato. Nell’ultima puntata dello show, Ilary Blasi aveva messo alla prova il modello. Akash era stato incaricato di superare una prova fisica per regalare ad alcuni naufraghi un piatto di pasta. Un esame, purtroppo, fallito, e criticato dagli opinionisti che avevano ironizzato riguardo l’allenamento dell’ex naufrago.