Akash Kumar, il mistero degli occhi: la foto su Instagram fa discutere

Akash Kumar, bellissimo e misterioso modello indio-brasiliano

Continua il mistero sugli occhi di Akash Kumar, il discusso concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 e una foto su Instagram fa discutere. Il modello ha ormai abbandonato il reality, ma continua a essere al centro del dibattito. Dopo lo scontro a distanza con Tommaso Zorzi nel corso dell’ultima puntata dello show, Akash è finito nella bufera per via del colore dei suoi occhi.

In molti infatti sostengono che non siano sempre stati azzurri, ma che questo colore così particolare sia il risultato di una discussa operazione denominata brightocular. Dopo un lungo dibattito, Akash ha postato su Instagram uno scatto che ritrae un bambino con gli occhi azzurri, accompagnato da una didascalia che lasciava intendere fosse proprio lui. “Prima di giudicare, informatevi – ha scritto -. Invidia. Ciao zia che mi lasciato in questo mondo di apparenza. Sarai sempre nel mio cuore”.

Poco dopo però il modello è stato costretto a cancellare il post a causa di numerosi commenti che segnalavano il fatto che quella foto fosse stata presa da Google. In effetti digitando nella barra di ricerca “Indian boys blue eyes”, appare proprio quella foto. Una volta rimosso il post, Akash si è sfogato nelle Stories di Instagram. “In quella foto si vedono bene i miei occhi azzurri adesso state zitti – ha detto l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi -. Si trova su Pinterest la fotografia? Certo perché io ero famosissimo già da piccolo. Forse voi non sapete che ero uno dei bambini più rari al mondo, siamo in 7 così e c’è anche Jeremy. Non parlare se non sapete le cose. Sono un top io e già da bambino mi conoscevano per questo quell’immagine è ovunque”.

Il modello ha poi spiegato di essere stanco di giustificarsi, mostrando altri scatti dal suo album privato in cui ha gli occhi azzurri. A difenderlo anche Marina La Rosa, ex gieffina e concorrente dell’Isola dei Famosi, che commentando alcune foto ha scritto: “Non capisco come mai la gente si limita a guardare (e polemizzare) il colore degli occhi. Sono i tuoi non sono i tuoi, polemiche inutili. Cioè se li avessi di un altro colore secondo loro saresti un cesso?!? Mah. Che idiozie”.