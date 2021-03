Isola dei famosi 2021, le pagelle del 25 marzo

editato in: da

Isola 2021, vita da naufraghi tra sfide, bikini e prove

Prime liti, alta tensione e momenti emozionanti: la puntata del 25 marzo dell’Isola dei Famosi 2021 è stata ricca di colpi di scena. Con l’infortunio di Paul Gascoigne, l’eliminazione di Brando Giorgi (rimasto a Parasite Island) e lo scontro fra Gilles Rocca e Daniela Martani.

Scopriamo le nostre pagelle e i momenti clou della puntata del 25 marzo.

TOMMASO ZORZI – Perfetto nel ruolo di opinionista, dopo le prime puntate in cui, probabilmente, doveva prendere confidenza con lo studio e il programma, Tommaso si è calato perfettamente nella sua parte. Dopo l’eliminazione e la scelta di lasciare definitivamente l’Honduras (facendo arrabbiare Ilary Blasi) Akash non era presente in studio. Si è comunque parlato di lui grazie a Zorzi che in un commento durante il suo spazio Punto Z ha detto: “Z come zebedei, quelli che ha rotto Akash sia in Honduras che dopo”. Una battuta a cui il modello ha replicato immediatamente. Nei giorni scorsi Kumar aveva pubblicato le chat private con Tommaso, attaccandolo su Instagram, poi ci aveva ripensato, cancellando tutto. Ora sembra che i due siano ancora lontani dal chiarirsi. “Ieri sera massaggiavamo e adesso mi attacchi ancora? Mamma mia trash!”, ha scritto. Lo scontro a distanza continua a di certo nelle prossime puntate Tommaso ci regalerà altri momenti pungenti e divertenti come solo lui sa fare. VOTO: 8.

DANIELA MARTANI – La sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 ha fatto molto discutere, non solo i telespettatori, ma anche i naufraghi. Nella puntata del 25 marzo, Daniela si è lamentata di essere stata isolata dagli altri concorrenti e si è scagliata contro Gilles, accusandolo di essere “violento”. Accuse gravissime fatte con leggerezza che hanno spinto il concorrente ad annunciare che avrebbe lasciato il reality. “Non mi è piaciuto il modo in cui ho parlato con lui, perché ha dei modi aggressivi e io ho subito in famiglia – ha detto -, quindi mi fa male rivivere queste cose, tutto qui ci sono rimasta male”. Immediata la reazione di Rocca: “Hai detto una cosa di una gravità allarmante, hai detto che hai subito queste cose in famiglia, io non ci sto, non posso essere associato ad una persona violenta”. In seguito Daniela ha cercato di giustificarsi, di certo la Martani è un personaggio controverso e difficile da comprendere. Per ora comunque attaccare gli altri non sembra funzionare. VOTO: 4.

ANDREA CERIOLI – L’arrivo sull’Isola dei Famosi di certo porterà scompiglio, come annunciato da Ilary Blasi che ha presentato il concorrente come un leader oltre a sottolineare la sua avvenenza. Un dettaglio notato immediatamente da Vera Gemma che, con la consueta ironia e voglia di sdrammatizzare, ha scherzato con la conduttrice. Dopo diversi reality, in Honduras, Andrea si gioca tutto. “Davanti all’arroganza ho sempre reagito nel migliore dei modi, mi stanno sui co****ni gli arroganti – ha chiarito -. Non voglio dire che sono un leader perché è brutto da dire, ma credo di esserlo”. VOTO: 6 per la fiducia. Staremo a vedere.