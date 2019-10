Eurogames, Ilary osa con il look per la finale ma sbaglia tutto

editato in: da

Sesta e ultima puntata per Eurogames, lo show condotto da Ilary Blasi e Alvin ispirato allo storico Giochi Senza Frontiere. Sei nazioni europee, numerose squadre e un totale di circa 300 concorrenti si sfidano a colpi di divertenti e faticosissimi giochi creando uno spettacolo leggero e divertente.

Un programma che sembra riproporre ai telespettatori le qualità della sua conduttrice, sempre solare e allegra. D’altronde Ilary Blasi, abbandonato il timone di un reality tanto chiacchierato quanto il Grande Fratello Vip, lo aveva dichiarato fin dall’inizio:

Sono molto entusiasta di questo progetto, ci credo molto, mi ha sempre divertita. Rappresenta un po’ l’infanzia della nostra generazione e mi piaceva l’idea di riportare una tv degli anni ’80-’90, un appuntamento da vedere tutti in famiglia, che ai tempi d’oggi può sembrare un’idea po’ obsoleta, antica, ma che io invece trovo molto bella.

Se l’obiettivo, quindi, era quello di portare sul piccolo schermo uno show adatto a tutte l’età, la Blasi può ritenersi più che soddisfatta. Ma, la sua mossa, ha rappresentato una vera e propria sfida. Se gli ascolti del Grande Fratello Vip sono sempre stati positivi, lo stesso non si può dire di Eurogames, che da questo punto di vista ha ricevuto parecchie critiche. Lo show, infatti, non ha brillato.

La Blasi, però, sembra non prestare molta attenzione ai dati e continua, spensierata, nel suo lavoro. Pronta a far ridere il suo pubblico con la genuinità che la contraddistingue, sa bene che ad essere sotto le luci dei riflettori sono i suoi look.

Ilary, per le prime cinque puntate, non si è risparmiata e ha mostrato outfit fuori dagli schemi, dimostrando, ancora una volta, di non aver paura di critiche di nessun genere. Body in vista, tute oversize, jumpsuit brillanti, look total denim e sporty chic: la Blasi non si è fatta mancare nulla. A essere spesso presenti, inoltre, i commenti al vetriolo sulle sue scelte in fatto di stile, tanto da spingere anche Francesco Totti a postare su Instagram stories eloquenti.

Commenti che, evidentemente, Ilary non ha, giustamente, voluto ascoltare. Per la semifinale, così, la presentatrice romana ha scelto un look a dir poco insolito. Un dolcevita nero a collo alto, salopette nera effetto seconda pelle con bretelle rosse, guanti neri e stivali cuissard laccati di rosso. L’acconciatura, ovviamente, è un tiratissimo chignon con qualche ciocca sfuggente .

L’outfit, per quanto azzardato, non ha convinto il pubblico che, sui social, ha ironizzato sulla somiglianza di Ilary con Eva Kant. La situazione migliora quando la Blasi, per proteggersi dal freddo, decide di indossare un cappotto a quadri sulle tinte del rosso. Poco importa, gli errori di stile le vengono perdonati in nome della sua straripante simpatia.

Ora che la sua avventura con Eurogames si è conclusa, Ilary Blasi sarà contenta di quello che è riuscita a fare o si lascerà scoraggiare dalle critiche sugli ascolti?