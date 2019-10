Eurogames, Ilary Blasi conquista con il look total denim

editato in: da

Continua il viaggio di Ilary Blasi e Alvin con Eurogames, rivisitazione di Giochi Senza Frontiere. I due presentatori sono giunti alla quarta puntata e, con l’ironia e la leggerezza che li contraddistingue, hanno portato l’allegria nelle case degli italiani.

Un programma diverso, che accantona scandali, tradimenti e lacrime per lasciare spazio a una sana e divertente competizione tra i paesi europei. La scelta sulla conduzione, ormai è evidente, non poteva essere più azzeccata. Ilary Blasi, con dinamicità e stile, riesce a districarsi tra i vari giochi, provando, insieme ad Alvin, anche a farne qualcuno. Insomma, un programma adatto a tutte le età, che mira a riunire le famiglie davanti la televisione.

A farla da padrone, però, non solo la gara ma anche la bellezza di Ilary, che attira l’attenzione con i suoi look, talvolta perfetti e talvolta forse troppo azzardati. Per la prima puntata la signora Totti aveva scelto, infatti, un outfit sportivo che non era stato apprezzato: pantaloni over size, body sgambato in bella vista e tacchi a spillo.

Non molto amato neanche il look della seconda puntata. La Blasi, in questa occasione, aveva optato per un total white con una tuta over size. Come accessori, Ilary aveva scelto grandi catene d’oro come collane e orecchini a cerchio molto evidenti. Molto elaborata anche l’acconciatura, costituita da un incrocio di trecce. Il tutto, quindi, risultava un po’ troppo. La conduttrice si è poi ripresa con l’outfit della terza puntata: una tuta in oro brillante abbinato ad un’acconciatura semplice.

Grande attesa, quindi, per la scelta di Ilary per la quarta puntata. Una jumpsuit completamente in jeans a maniche lunghe, stivaletti neri e con una mezza coda alta, che ricorda le pettinature di Ariana Grande, cantante idolo dei teenager e non solo. Esagera un po’ con gli accessori, con orecchini lunghi e luminosi e una collana etnica e colorata che non passa inosservata. Per il make-up, invece la Blasi sceglie uno smokey eyes e un lucidalabbra nude. Un look giovanile e fresco, che rispecchia in pieno il carattere esuberate della conduttrice.

Se i look della Blasi sono stati altalenanti, nonostante la sua simpatia, in materia di ascolti il programma non è stato brillante. Eurogames, infatti, pur essendo piacevole e indirizzato ad un vasto pubblico, è stato battuto dai principali competitors. La Blasi sarà comunque soddisfatta o starà rimpiangendo il Grande Fratello Vip?