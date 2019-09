Eurogames: Ilary Blasi criticata per il look, la reazione di Totti su Instagram

editato in: da

La prima puntata di Eurogames è stata un successo, ma Ilary Blasi è finita al centro delle critiche per il suo look.

Lady Totti infatti per il suo ritorno in tv dopo la pausa estiva ha scelto di sfoggiare un outfit molto particolare. Ilary infatti è salita sul palco con un body nero e dei pantaloni morbidi dello stesso colore, larghi e a vita bassissima. Per completare il look ha puntato su capelli super lisci e molto lunghi. Come era prevedibile sui social in tanti hanno commentato la sua performance, non sempre positivamente.

“Ilary sei brava, sei bella, sei stra simpatica, ma ti sei vestita da super coatta – ha scritto qualcuno – un po’ di classe ti donerebbe”. Lapidario il commento di un altro utente che stava guardando Eurogames: “Tutto molto bello, però quei pantaloni di Ilary messi così mi disturbano proprio”. Altri hanno paragonato il look della moglie di Totti a quello delle star del passato: “Ilary Blasi vestita con body che esce fuori dal pantalone largo a vita bassa, sento delle Festivalbar 2006 vibes” si legge, mentre qualcuno l’ha voluta paragonare a Donatella Versace o Anna Oxa. Infine un utente ha aggiunto ironicamente: “Ma Ilary era in bagno e non ha fatto in tempo a ritirarsi su i pantaloni?”.

La Blasi non ha risposto alle provocazioni e, ancora una volta, ha affrontato la sfida televisiva con il sorriso. A mettere a tacere le critiche ci ha pensato Francesco Totti, il suo più grande sostenitore. L’ex calciatore ha postato sulle Stories di Instagram un video in cui è in un locale e guarda su un tablet Ilary Blasi, in sottofondo Fammi ridere un po’, brano di Anna Oxa. Che l’ex calciatore abbia letto i commenti sul look della moglie?

Non è chiaro, ma nel video Totti sorride divertito e sembra molto orgoglioso dell’ex Letterina di Passaparola. “Il tempo passa, e combatterlo non serve a granché – ha confessato qualche tempo fa a Vanity Fair -. Io e Francesco abbiamo la fortuna di avere alle spalle due famiglie comuni. Stiamo cercando di insegnare ai nostri figli quello che è stato insegnato a noi. Certo, in chiave più moderna, ma i valori, quelli grandi, non devono mancare mai”.