Eurogames, Ilary Blasi splende e conquista tutti

Terza puntata per Eurogames, che si conferma uno show televisivo allegro e divertente. E il merito è, anche, di Ilary Blasi e Alvin.

La Blasi ce l’ha messa proprio tutta per rendere il programma leggero e adatto ad un pubblico composto da intere famiglie, che, probabilmente, immagina sul divano a tifare per la squadra del proprio Paese. Occhio puntato, dobbiamo ammetterlo, soprattutto al look della conduttrice, che nella prima e nella seconda puntata non aveva del tutto convinto.

Per questa volta la signora Totti ha scelto di brillare. Ha indossato, così, una luminosa jumpsuit in color oro alla quale ha abbinato un’ampia cintura nera che le fascia la vita e che ne fa risaltare il fisico perfetto. Ha aggiunto, poi, dei grandi cerchi come orecchini. Per le scarpe, la Blasi ha scelto dei comodi anfibi, ottimi per poter presentare le sfide in tranquillità.

Scelta azzardata, ma perfetta, per il make-up. Un viso luminoso, occhi leggermente truccati e un rossetto di un profondo rosso borgogna. A far risaltare il tutto, un’acconciatura essenziale: uno chignon basso.

Un Blasi che brilla anche nella conduzione ma che ha dovuto affrontare numerose critiche nei giorni passati. A farla finire nel centro del mirino è stata la sua assenza alla puntata commemorativa de Le Iene dedicata a Nadia Toffa. Vi hanno partecipato, infatti, non solo le attuali Iene, ma anche tutti coloro che hanno preso parte al programma in passato. Un commovente saluto, segnato anche dalla voce rotta di Alessia Marcuzzi, consolata da Simona Ventura, a cui hanno partecipato proprio tutti. O meglio, quasi tutti.

Nonostante le 101 Iene presenti in studio, non è passata inosservata l’assenza di alcuni personaggi come Teo Mammuccari e, appunto, Ilary Blasi, già assente ai funerali della storica inviata. Sui social le critiche non sono mancate ma, è opportuno specificarlo, Ilary non era presente per un valido motivo. La conduttrice, infatti, si trovava all’estero per motivi di lavoro. Nessun problema con le Iene: la Blasi è apparsa, infatti, nel video diffuso sui social che annunciava l’omaggio alla Toffa.

Nonostante il peso delle critiche, Ilary Blasi si è dimostrata, ancora una volta, all’altezza di un programma come Eurogames che prevede un format totalmente diverso dai lavori svolti in precedenza. Accantonato il Grande Fratello Vip, affidato all’amico Alfonso Signorini, e Le Iene, ha colto con grande entusiasmo questa nuova sfida. Una sfida che, grazie al suo carattere frizzantino e tutto pepe, ha vinto nonostante le sterili polemiche di questi giorni.