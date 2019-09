Alessia Marcuzzi alle prove delle Iene: il post commovente dedicato a Nadia Toffa

editato in: da

Le Iene stanno per tornare e Alessia Marcuzzi, impegnata con le prove dello show, ricorda Nadia Toffa.

Sono trascorsi due mesi dalla morte della giornalista, ma nessuno l’ha mai dimenticata, soprattutto i colleghi e gli amici che l’hanno vista combattere contro il cancro sino alla fine. La conduttrice oggi non c’è più, ma il suo ricordo è fortissimo a Le Iene, fra quegli studi televisivi in cui è cresciuta e ha conosciuto quella che definiva la sua “seconda famiglia”.

“È arrivata sfinita alla fine della stagione – aveva raccontato al Messaggero Davide Parenti, autore delle Iene, parlando di Nadia -. Durante le ultime puntate faceva fatica anche a camminare. Eppure veniva, e faceva i balletti. Qualcuno sui social si è accorto della sua difficoltà. Ma lei comunque faceva tutto”.

Parenti aveva anche raccontato come le Iene stessero vivendo con grande dolore e difficoltà il lutto: “Non è riuscita a venire solo all’ultima puntata, le altre le ha fatte tutte – aveva detto -. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate proprio all’ultimo. Se fossimo riusciti a chiudere insieme avremmo forse potuto, in qualche modo, ricominciare con meno difficoltà. Ma così è stata una cosa che ci ha piegato le gambe”.

Dopo la pausa estiva le Iene torneranno in onda e sono pronte ad omaggiare la Toffa come merita. I giornalisti dello show hanno scelto di andare avanti e di provare a sorridere proprio come avrebbe voluto lei, ma il dolore c’è ancora. A testimoniarlo Alessia Marcuzzi che su Instagram ha pubblicato un post dedicato a Nadia.

Le prove negli studi Mediaset sono iniziate e la sua mancanza si percepisce. “e c’è un forte rumore di niente” ha scritto Alessia in un post apparso sul suo profilo Instagram, aggiungendo l’hashtag #sadness. In tanti hanno provato a consolarla con commenti dolci e pieni d’affetto.

“Lei vi vuole col sorriso. Forza!” ha scritto qualcuno, mentre un altro utente ha aggiunto: “Fa strano sentirti giù…dai dai!!!!”. Altri follower hanno scritto ad Alessia Marcuzzi, “Lei vi vede e fa il tifo per voi” e “Ha bisogno di vedere il vostro sorriso per essere in pace! Manca a tutti!”.