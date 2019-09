Eurogames, Ilary Blasi osa: tuta bianca e catene d’oro, ma il look delude

editato in: da

La seconda puntata di Eurogames conferma il trend positivo inaugurato la scorsa settimana, con l’esordio dello show in diretta europea in onda su Canale 5.

A fare gli onori di casa, ancora una volta, la splendida Ilary Blasi accompagnata da una spalla d’eccezione, Alvin. La conduttrice, che già nel corso del primo appuntamento aveva sorpreso tutti con una mise alquanto particolare, in questa occasione non si è proprio risparmiata. Stavolta ha infatti optato per una tuta oversize completamente bianca, con un leggero scollo a V che lascia scoperto appena un lembo di pelle, e stivaletti con tacchi a spillo dello stesso colore. Al collo, Ilary ha indossato diverse catene d’oro e un paio di orecchini a cerchio, che appesantiscono un po’ il suo outfit. Forse troppi accessori, per un look che avrebbe potuto conquistare il pubblico se fosse stato un po’ più “pulito”.

Molto elaborata, inoltre, l’acconciatura che la Blasi ha sfoggiato nel corso di questa seconda puntata. La conduttrice ha infatti osato con un raccolto formato da un incrocio di trecce, che ricorda molto da vicino quello portato alla ribalta dalla splendida Emilia Clarke nei panni di Daenerys, protagonista della fortunata serie tv Il trono di spade. L’intero look, d’altronde, sembra strizzare l’occhio alla scena rap: tuta, accessori e capelli richiamano lo street style molto comune tra i giovani (e meno giovani) artisti del nostro panorama musicale.

Se la scelta stilistica di Ilary Blasi, proprio come quella della prima puntata, non sembra aver convinto appieno, di certo la sua conduzione si è rivelata ancora una volta spigliata e brillante. Dopo anni di esperienza tra Le Iene e il Grande Fratello Vip, quest’anno si sta cimentando con un programma che rappresenta un grande ritorno per la tv italiana. Eurogames richiama infatti quel grande successo internazionale che per lunghi anni è stato lo show Giochi senza frontiere, in una versione ovviamente rivisitata. Sei squadre di altrettante nazioni europee, tra cui l’Italia, si sfidano in divertentissime gare ricche di ostacoli, in una vera e propria corsa contro il tempo.

Ilary Blasi si riconferma una bravissima conduttrice: quest’anno, dopo aver lasciato Alfonso Signorini al timone del GF Vip, si è tuffata in un’avventura che si sta rivelando un grande successo. E il pubblico premia il suo coraggio e la sua travolgente simpatia.