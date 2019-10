Eurogames: Ilary non sbaglia e incanta tutti con il suo look

editato in: da

La regina degli Eurogames non sbaglia un colpo e durante la semifinale del gioco incanta e stupisce la platea con una mise sportiva ma lussuosa. La telecamera la inquadra e lei, con uno splendido sorriso, saluta tutti più bella che mai. Al suo fianco un presentatore d’eccezione, il brillante Alvin: più che un braccio destro, la sua spalla.

È così, con entusiasmo e genuinità, che i due presentatori salutano l’intera arena degli Eurogames durante la semifinale dello show. Uno spettacolo che ricalca le orme del fortunatissimo Giochi senza frontiere, e che va in onda ogni giovedì in diretta europea su Canale 5.

Un programma diverso che riunisce davanti al piccolo schermo appassionati di sport e intrattenimento: il pubblico si allarga e lo show diventa un momento perfetto per la famiglia che si ritrova davanti alla televisione a seguire una curiosa e divertente competizione tra i Paesi europei in gara.

Uno spettacolo interessante e coinvolgente, merito anche della conduzione di Ilary Blasi che con stile e vivacità commenta, segue e partecipa in prima persona ai vari giochi, insieme all’inseparabile Alvin.

Nonostante qualche critica al programma, dovuto soprattutto ai bassi ascolti dello show di Canale 5, non è mai stata messa in dubbio la conduzione, che anche durante la quinta puntata si è rivelata spumeggiante. Merito anche dei look di Ilary, che, però, non sempre hanno potuto contare sull’approvazione dei telespettatori.

Durante la semifinale la presentatrice romana sembra aver trovato un compromesso che ha messo d’accordo tutti, anche i più critici. Questa volta la conduttrice ha pensato ad una mise sporty chic dal colore nero: un po’ jumpsuite un po’ completo sportivo, l’outfit di Ilary Blasi è caratterizzato da trasparenze che risaltano la silhouette dalla bionda showgirl.

Ai piedi, dei splendidi tronchetti bianchi con tacco a spillo. Il look è stato arricchito poi da un incantevole cappotto oversize dal colore rosso cangiante, che Ilary ha sfoggiato a metà serata, probabilmente per ripararsi dal freddo.

Ma a fare davvero la differenza sono stati i dettagli: a completare il look dei gioielli scintillanti che risaltano ancora di più la bellezza della conduttrice e fanno brillare l’intera arena.

Approvatissima anche la pettinatura: una coda alta con treccia che mette in risalto il make up naturale scelto per il quinto appuntamento di Eurogames. Perché a noi, Ilary piace esattamente così, in tutta la sua naturalezza.