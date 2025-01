Che fine ha fatto il coreografo Luca Tommassini

Luca Tommassini si è affermato negli anni come uno dei nomi più importanti della danza internazionale e vanta collaborazioni con Madonna e Prince

Ballerino, coreografo, regista: non basta un solo titolo per descrivere il talento sfaccettato di Luca Tommassini, che nella sua lunghissima carriera ha collaborato con star del calibro di Madonna, Whitney Houston, Geri Halliwell e Robbie Williams. Ma non solo: ha anche creato le coreografie di molti programmi di successo, da X Factor ad Amici di Maria De Filippi, fino a Viva Rai2! con Fiorello.

È stato proprio lo showman a fargli capire che era il caso di rallentare e farsi visitare, scoprendo di avere seri problemi al cuore: la sua priorità adesso è dedicarsi alla sua salute, per tornare a riservare tutte le sue energie su nuovi ed entusiasmanti progetti.

Luca Tommassini, la carriera sfavillante

Una carriera costellata di gioie e grandissime soddisfazioni quella di Luca Tommassini, che ha fatto della danza la sua vita: ha iniziato a ballare a 12 anni, dopo essersi iscritto a soli 9 anni alla scuola guidata da Enzo Paolo Turchi. La sua carriera comincia a decollare quando era appena diciassettenne, quando fu scelto come primo ballerino di Festival, programma condotto da Pippo Baudo.

Da lì è stato un crescendo: trasferitosi negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio, Tommassini ha cominciato a collaborare con le più grandi star del mondo. Nel 1993 entra a far parte del corpo di ballo di Madonna, e può vantare collaborazioni con Prince, Diana Ross, Michael Jackson, Janet Jackson, Whitney Houston e Kylie Minogue, solo per citarne alcuni. E anche in Italia ha collezionato successi, seguendo gli show di Laura Pausini, Lorella Cuccarini, Claudio Baglioni, Paola e Chiara, senza dimenticare la direzione artistica di Amici e X Factor.

Dal 2022 al 2024 dirige il corpo di ballo di Viva Rai2!, lo show di Fiorello. Dopo il tour mondiale con Laura Pausini e il programma dello showman, il coreografo ha deciso di fermarsi per dedicarsi alla sua salute, dopo aver riscontrato di avere dei problemi al cuore.

I problemi al cuore

È stato Fiorello, proprio durante la loro collaborazione, a suggerirgli di fermarsi e dedicarsi alla sua salute. “Lavoro senza sosta da quando ho 11 anni. Compiuti i 50, invece di rallentare, ho aumentato le sfide. Gli ultimi due anni sono stati incredibili, tra il tour mondiale con Laura Pausini e la trasmissione con Fiorello all’alba. A un certo punto ho iniziato ad avere degli scompensi psico-fisici piuttosto forti. Ma non potevo fermarmi. A rendersi conto di quello che stava accadendo è stato Fiorello. Un giorno mi guarda e mi dice: “È il cuore”. E aveva ragione“, ha raccontato al Corriere della Sera.

Lo showman ha deciso di agire e prenotargli un appuntamento con il suo cardiologo, che gli ha salvato la vita. E così, a dicembre del 2024 si è infatti sottoposto a un delicato intervento al cuore: “Hanno fatto una sorta di ‘miracolo’ salvando la mia valvola mitrale ricostruendola a mano, così evitando di doverla sostituire con una valvola esterna”, ha spiegato su Instagram. Per Luca Tommassini è arrivato il momento di rallentare e dedicarsi a se stesso: la ripresa non è facile, tanto che ha definito quello appena trascorso uno dei momenti “tra i più difficili della mia vita”.