Fiorello a La Pennicanza: “Ce ne siamo andati ed è successo di tutto”. Poi la smentita

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio conducono "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati con La Pennicanza dopo la pausa per le vacanze di Pasqua. Nella puntata di mercoledì 8 aprile lo showman ha aperto con una precisazione sul suo ritorno su Rai 1 il prossimo 7 giugno, poi ha commentato con la solita ironia le notizie del giorno, tra cui la fine della storia tra Raffaella Fico e Armando Izzo. Mentre super ospite è stato il coreografo Luca Tommassini.

Fiorello ritorna su Rai 1: la risposta

Appena tornato dalle vacanze di Pasqua, Fiorello fa subito una precisazione su una notizia letta sui giornali che lo riguarda: “Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore a un documentario su Pippo Baudo… ma io non so niente!”. Lo showman dunque smentisce tutto o forse vuole lasciare nel dubbio per creare l’effetto sorpresa?

Fiorello: è successo di tutto

Lo showman continua commentando le ultime notizie: “Ce ne siamo andati ed è successo di tutto: Raffaella Fico si è lasciata con Armando Izzo. Dobbiamo farcene una ragione. La signora Conte ha risposto alle critiche sul caso Piantedosi dicendo: ‘È il curriculum che parla per me’”. Il monito dello showman: “Ci vuole esperienza, altrimenti è normale che arrivati a una certa età si perda la testa!”.

Il coreografo Luca Tommassini, presente in studio, fa tappa da Fiorello prima di volare a Berlino per la prima del film ‘Michael’, dove è invitato insieme a tutti i ballerini che hanno ballato con Michael Jackson.

Fiorello, le improbabili telefonate di Aurelio De Laurentis e del Presidente Mattarella

Spazio poi alla satira sportivo-cinematografica con una finta telefonata ad Aurelio De Laurentiis: “Buongiorno, abbiamo vinto. Siamo secondi in classifica. Antonio Conte è un grande allenatore, senza il suo supporto il Napoli non potrebbe raggiungere questi livelli! Credo che la sua presenza in panchina sia essenziale. Il contratto? lo sblocco subito: con quello che risparmio sul suo stipendio ci faccio due film e una serie!!”.

Non manca il collegamento con il Quirinale, con l’improbabile Sergio Mattarella: “Cosa devo dire di quell’uomo? Di quell’essere con una posizione tricologica imbarazzante? Qualcuno lo fermi. Ieri doveva distruggere una civiltà, stamattina era nel giardino della Casa Bianca ad annaffiare le begonie. La soluzione? È prendere l’aereo presidenziale, atterrare lì davanti, scendere con calma, stilare un piano preciso e poi dargli una testata sotto l’occipitale sinistro, minacciandolo di fargli vedere tutti i David di Donatello. Viva l’Italia, viva la pace nel mondo… e viva le soluzioni drastiche”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 9 aprile alle 13.45 e su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terreste. E alle 7.10 su Rai 2 in replica con La Mattinanza.